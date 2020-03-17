В США нацгвардейцы уже останавливают водителей на дорогах

Вчерашние фотографии БТР в соцсетях если не стали поводом для паники, то сильно обеспокоили москвичей. Но на самом деле, в приходе армейских частей в город во время режима ЧС и комендантского часа нет ничего удивительного.

К примеру, сенатор США Тэмми Дакуорт накануне призвала Трампа подготовить Национальную гвардию для борьбы с коронавирусом. По ее словам, которые приводит Defense News, военные смогут снизить нагрузку на медиков, проверяя граждан на наличие коронавируса в крови.

Нацгвардейцы установят мобильные пункты тестирования на коронавирус и будут проверять водителей. Как считает сенатор, власти будут вынуждены использовать военных, у которых есть костюмы химической, биологической и радиоактивной защиты. У гражданских служб их просто не хватит. А вот люди в форме могут очень быстро выполнить эту работу.

Кроме того, нацгвардейцы могут раздавать еду в одноразовых контейнерах детям, которые остались без школьных завтраков. Дакворт всерьез опасается, что жителям с низким уровнем дохода будет буквально нечего есть, особенно если они потеряют работу из-за коронавируса.

Пока в 15 штатах было задействованы всего 650 военнослужащих ВВС и Нацгвардии, однако это число может увеличиться на порядок. Власти Нью-Йорка уже отправили военных врачей проверять въезжающих водителей и пассажиров на коронавирус.

Идею подключить военных уже поддержал бывший вице-президент Джо Байден. По его словам, нацгвардейцы могут развернуть полевые госпитали на 500 человек каждый и здорово помочь.

Всего на данный момент в США коронавирусом заражены около 3200 человек, из них 60 скончались. Во всем мире COVD-19 убил почти 6,5 тысяч человек.