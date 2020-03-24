COVID-19 стал для США хуже войны и 11 сентября

Коронавирус, начавший распространяться в Китае, может здорово сыграть на руку Пекину в его противостоянии с боевой мощью Вашингтона. Как пишет The Defense News, COVID-19 нанес по американской экономике и оборонке не меньший удар, чем 11 сентября и война в Ираке.

"Это худшее, что мы видели", – заявил президент канадской компании Марк Пэрент во время веб-трансляции. По его словам, себе и руководству он урезал зарплату вполовину, вице-президентам на 30%, менеджерам и директорам – на 20%, а всем остальным – на 10%. В компании практически прекращают развивать новые проекты, отказываются от инвестиций в исследования и разработку.

GE Aviation сокращает около 10% всех сотрудников. А с 1 апреля генеральный директор Дэвид Джойс уменьшит себе зарплату вдвое. Около половины работников, которые занимаются ремонтом техники, практически сидят без дела, что тоже сказывается на их заработной плате.

Между тем Airbus уже отменила одну выплату дивидендов и пытается привлечь инвесторов, чтобы получить наличные. Компания взяла кредит в €15 миллиардов.

Военные заказы замораживаются. Это касается кораблей, самолетов, боевой техники. Акции гигантов Lockheed и Northrop Grumman упали примерно на 34% и 24%, у CAE и GE – на 66% и 48% соответственно.

Boeing обвалился на 67%. Ранее США вообще перестали собирать военные "Боинги".