США: Россия лишила Украину половины ВВС
В 2014 году, когда Крым перешел в состав России, а в Донбассе началась война, Украина лишилась примерно половины своих боевых самолетов. В Киеве не любят об этом вспоминать, но в тот год, кроме флота, сильно пострадали ВВС страны.
Как пишет The National Interest, украинцы лишились почти 50% истребителей, транспортников и военных вертолетов. Если в 2014 году у Украины было 400 военных самолетов, согласно ежегодному опросу Flight, то через год их было всего 222.
Часть самолетов оказались в Крыму и были захвачены как трофейные. Другие разбились, некоторые были сбиты. Десятки самолетов стояли под открытым небом, хранясь в плохих условиях, поэтому их просто не удалось поднять бы в небо. Это сейчас в ВСУ каждый истребитель на вес золота.
Таких потерь не было ни у одной страны на Ближнем Востоке в ходе недавних войн. 178 потерянных самолетов и вертолетов – это треть от общего количества списанных и уничтоженных или потерпевших крушение боевых самолетов в 2014 году.
Еще семь лет назад Украина могла похвастаться мощной авиационной группировкой, однако она оказалась таковой лишь на бумаге.
Некоторые самолеты россияне вернули, например, гидросамолет Бе-12, который украинцы сразу же отправили в зону конфликта. Киевским инженерам удалось разобрать и отправить на север часть боевых самолетов, в том числе, МиГ-29.
По подсчетам Aviation International News, в ходе боев Украина потеряла 22 самолета. Большинство были сбиты ракетами "земля-воздух", и только один МиГ-29, по версии издания, был уничтожен российским "двадцать девятым" ракетой, выпущенной из воздушного пространства РФ.
Также были сбиты один Су-24, шесть Су-25, Ан-26, Ан-30, Ил-76, еще один МиГ-29. Среди потерь – пять вертолетов Ми-8 и пять Ми-24.
В начале 2014 году у Украины было 80 МиГ-29, 36 Су-27, 36 Су-25 и 24 Су-24, правда, многие находились в плохом стсоянии. В любом случае, в 2015-м картина была следующая: 21 истребитель МиГ-29, 35 Су-27, 12 Су-24 и 13 штурмовиков Су-25.
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