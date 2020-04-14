Крейсер давно не использует ракеты "Гранит"

При нападках Запада на заслуженного "Адмирала Кузнецова" российские военные обычно парируют, что это авианесущий крейсер, вооруженный ракетами П-700, в то время как в США это "авианосцы-матки" лишенные защиты. В результате, каждый "Нимиц" охраняет целая "свора" кораблей, в то время как "Адмирал Кузнецов" – более самостоятельный. На старых снимках крейсера видны 12 открытых ракетных люков на палубе. Во время взлета и посадки истребителей они закрывались, чтобы летчики могли использовать всю палубу.

Но как пишет The National Interest, с 2000-х годов ракеты перестали загружать в установки. Корабли превратился в номинальный авианосец. Стоит отметить, что взлет и посадка на "Кузнецове" и так задача не из легких, а если еще в перерывах "палить" "Гранитами", нагрузка на команду будет колоссальная.

По мнению NI, не только современная Россия, но и СССР готовил свой флот для оборонительных задач. Основная ставка делалась на мощные сухопутные силы, которые должны были молниеносно пройти Европу, а также авиацию, которая бы поддержала наземные части. Вторую мировую войну многие западные страны заканчивали с авианосцами, но не СССР. Все изменил Карибский кризис 1962 года, когда в Кремле поняли, что для того чтобы противостоять мощному флоту США в океане нужны авианосцы, так как одними подлодками просто не справиться – их затравят.

В результате была построена целая серия проекта 1143. Сейчас эти корабли много критикуют – за мазут, не лучшие силовые установки, но для того времени это были хорошие авианесущие крейсеры, которые выполняли свои задачи. Уже другой вопрос, что Россия не построила ничего взамен.

Крейсеры проекта 1143 были оборонительными противокорабельными платформами, в то время как американские авианосцы – наступательными. Их задача дойти до враждебного берега максимально близко. А задача "Кузнецова" – перехватить громадину, поэтому он вооружен мощными ракетами.

Как предполагает NI, с ухудшением отношений между США и Россией, "Кузнецов" могут вновь вооружить "Гранитами", но для начала, корабль нужно починить.