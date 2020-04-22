По делу и нет: в США разобрали причины отказа Индии от Су-57
Индийцы мотивировали свой выход из программы истребителя на базе Су-57 тем, что российский самолет слишком дорогой, "плохо" сконструирован и вдобавок оснащен "старым" двигателем от Су-35.
Журнал The National Interest постарался разобраться в претензиях, которые предъявила индийская сторона, и пришел к выводу, что одна часть из них обоснованна, а другая не имеет под собой никакой почвы.
Главной бедой российских производителей стала неспособность быстро создать серийную машину. Испытания прототипов затянулись на годы, а программа требовала еще больше денег.
Стоит отметить, что в похожих ситуациях нередко закрывались проекты даже в США с их военным бюджетом. Например, Пентагон отказался от готового YF-23, или стелс-вертолета Rah-66 "Команч".
Индийский Су-57 должен был стать еще более продвинутым с точки зрения датчиков, чем серийный образец. На него планировалось поставить продвинутую авионику и сделать его совместимым с более широкой номенклатурой вооружения. Нью-Дели планировал закупить 144 экспортных образца. Программа должна была стать импульсом для серийного производства Су-57 в России.
Но индийцы в итоге сочли радар Су-57 неподходящим, двигатели АЛ-41Ф1 – ненадежными, а конструкция планера, по их версии, была слишком заметной для радаров. На это в России возразили, что двигатели и радар – временный вариант, и в ближайшем будущем будут новые, но в Нью-Дели ничего не захотели слушать.
Индия давно закупала советские самолеты, но, к сожалению, в современной России их стали строить по-другому. Первой ласточкой стали МиГ-29К, которые начали ломаться. Индийцы обвинили российскую сторону в небрежности и продаже бракованной продукции.
Та же проблема преследовала Су-57. В 2013 г. пришлось чинить планер одного из прототипов "пятьдесят седьмого". Иначе он мог просто развалиться от перегрузок. Главной претензий индийцев было качество. К сожалению, масла в огонь подлила авария в декабре прошлого года.
Вместе с тем, по мнению издания Business Standard, выход из программы Су-57 позволил Индии сэкономить и договориться с Францией о покупке 126 "Рафалей" за $18 миллиардов. Однако пока эти самолеты так и не поступили на вооружение ВВС Индии, а французы остановили линию производства из-за коронавируса.
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