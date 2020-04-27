Советские С-75 пачками уничтожали американские "Фантомы"
Как показали недавние боевые действия в Сирии, беспилотники на данный момент являются самым актуальным оружием. Дроны выступают в роли разведчиков, уничтожают зенитные точки, а в ближайшей перспективе они станут помощниками летчиков-истребителей, достаточно вспомнить российский С-70 "Охотник" или американскую "Валькирию".
Но на самом деле беспилотники начали использовать намного раньше. Например, они применялись во время войны во Вьетнаме против советских ЗРК С-75 "Двина".
Советский Союз поставил эти системы Северному Вьетнаму в июле 1965 г., после чего для американских летчиков наступили тяжелые дни.
24 июля две батареи 236-го полка открыли огонь по американским "Фантомам" в районе Ханоя. Один самолет был сбит. Чтобы подавить огневую точку, ВВС США отправили 54 истребителя-бомбардировщика F-105 – по сегодняшним мерам, просто колоссальное количество.
Летчики решили уйти от радаров на малой высоте, однако, как пишет The National Interest, полковник Цыганков, который командовал зенитным полком, разгадал этот замысел, рассредоточил ЗРК, а часть из них заменил на муляжи. Американцы попали в ловушку: шесть F-105 и один RF-101 были уничтожены.
Несколько недель спустя "сломала себе зубы" об С-75 авиация ВМС США. Зенитчики сбили пять американских самолетов.
Тогда военные вспомнили о разработке компании Ryan Aeronautical – беспилотнике 147D. Его планировали применять в разведывательных целях, в частности, на Кубе. Однако теперь на них была возложена другая миссия – разузнать частоты системы. Информацию должен был получить экипаж RB-47 и передать спецам по РЭБ.
Американцы достали со склада две модели 147D. Кроме того, во Вьетнам доставили три новые 147Е.
На беспилотниках была установлена вакуумная трубка, которая усиливала радиочастоты.
Первый 147D уничтожили 20 августа 1965 г. из крупнокалиберных пулеметов. Это был провал, так как С-75 была ни при чем. Второй дрон сбила артиллерия, сигналы получить не удалось.
Только осенью двум БПЛА удалось принять слабые сигналы с С-70, но этого было мало. Дроны, естественно, были сбиты.
В результате единственного оставшегося в живых "сто сорок седьмого" отправили в США на модернизацию: что-то явно было не так. Позже оказалось, что беспилотники перегревались. Недочет устранили.
Только в феврале 1966 г. американцам удалось засечь С-75. БПЛА передал сигнал на самолет РЭБ EB-66 перед тем, как был уничтожен ракетой.
Тогда американские специалисты получили все необходимые данные об С-75. Операция, которая длилась несколько месяцев, получила название "Длинная рука".
Главврач больницы в Коммунарке объяснил скандальную ситуацию с медсестрами
Штатный персонал стационара по-прежнему на своих рабочих местах
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Число зараженных COVID-19 в мире превысило 3 миллиона человек
- Авиакомпании готовы отправить россиян за рубеж уже в мае
- От коронавируса скончался один из последних узников Освенцима
- Япония ввела запрет на въезд из России из-за пандемии
Здоровье
- 10 привычек помогут сбросить лишний вес
- Российский медик подтвердил бесполезность имбиря и лимона во время эпидемии
- Для мужчин после 40: утренняя зарядка укрепит здоровье
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Смешно до слез : лучшие анекдоты апреля
- Если курс доллара и евро рухнет: стоит ли бежать в обменник при дорожающем рубле
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Штрафы-2020: за что могут наказать в карантин
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- Назван курс доллара на лето 2020 года
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик