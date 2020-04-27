Пока в США не использовали хитрый беспилотник - он украл частоты радара комплекса

Как показали недавние боевые действия в Сирии, беспилотники на данный момент являются самым актуальным оружием. Дроны выступают в роли разведчиков, уничтожают зенитные точки, а в ближайшей перспективе они станут помощниками летчиков-истребителей, достаточно вспомнить российский С-70 "Охотник" или американскую "Валькирию".

Но на самом деле беспилотники начали использовать намного раньше. Например, они применялись во время войны во Вьетнаме против советских ЗРК С-75 "Двина".

Советский Союз поставил эти системы Северному Вьетнаму в июле 1965 г., после чего для американских летчиков наступили тяжелые дни.

24 июля две батареи 236-го полка открыли огонь по американским "Фантомам" в районе Ханоя. Один самолет был сбит. Чтобы подавить огневую точку, ВВС США отправили 54 истребителя-бомбардировщика F-105 – по сегодняшним мерам, просто колоссальное количество.

Летчики решили уйти от радаров на малой высоте, однако, как пишет The National Interest, полковник Цыганков, который командовал зенитным полком, разгадал этот замысел, рассредоточил ЗРК, а часть из них заменил на муляжи. Американцы попали в ловушку: шесть F-105 и один RF-101 были уничтожены.

Несколько недель спустя "сломала себе зубы" об С-75 авиация ВМС США. Зенитчики сбили пять американских самолетов.

Тогда военные вспомнили о разработке компании Ryan Aeronautical – беспилотнике 147D. Его планировали применять в разведывательных целях, в частности, на Кубе. Однако теперь на них была возложена другая миссия – разузнать частоты системы. Информацию должен был получить экипаж RB-47 и передать спецам по РЭБ.

Американцы достали со склада две модели 147D. Кроме того, во Вьетнам доставили три новые 147Е.

На беспилотниках была установлена вакуумная трубка, которая усиливала радиочастоты.

Первый 147D уничтожили 20 августа 1965 г. из крупнокалиберных пулеметов. Это был провал, так как С-75 была ни при чем. Второй дрон сбила артиллерия, сигналы получить не удалось.

Только осенью двум БПЛА удалось принять слабые сигналы с С-70, но этого было мало. Дроны, естественно, были сбиты.

В результате единственного оставшегося в живых "сто сорок седьмого" отправили в США на модернизацию: что-то явно было не так. Позже оказалось, что беспилотники перегревались. Недочет устранили.

Только в феврале 1966 г. американцам удалось засечь С-75. БПЛА передал сигнал на самолет РЭБ EB-66 перед тем, как был уничтожен ракетой.

Тогда американские специалисты получили все необходимые данные об С-75. Операция, которая длилась несколько месяцев, получила название "Длинная рука".