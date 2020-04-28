США припасли "карманные" ядерные ракеты для России
В последнее время тактическое ядерное оружие стало особенно актуально. Американцы тестируют высокоточную авиабомбу В-61-12 с регулируемой мощностью заряда, Россия модернизирует советские самоходки "Пион" с ядерными боеприпасами.
Все это оружие берет свое начало в 50-х годах прошлого века, когда Москва и Вашингтон были в абсолютной уверенности, что Третья мировая война – это вопрос нескольких лет.
Именно в те времена американцы разработали переносной ракетный комплекс с ядерной боеголовкой. В ходе испытаний солдаты запускали ракеты практически голыми руками, и только огромный риск для самих военнослужащих, стал, в конце концов, преградой для развития программы.
Изначально комплекс назывался XW-51. Его разработали в лаборатории Калифорнийского университета, однако затем проект передали в Лос-Аламосскую национальную лабораторию. Тогда и был создан знаменитый заряд W-54 для "Дэви Крокетт" или М388.
Как пишет The National Interest, XW-51 испытали в Неваде в 1957 году в рамках программы Operation Plumbbob. Самый мощный заряд с плутонием произвел взрыв мощностью 9,7 килотонн в тротиловом эквиваленте. В разработке применялись передовые технологии, например, дейтерий-тритиевый газонагреватель, благодаря которому ускорялась реакция.
Производство W-54 началось в апреле 1961, накануне Карибского кризиса. Заряда поставлялись не только для "Дэви Крокетт", но и для ракет "воздух-воздух" AIM-26A.
Сначала ими вооружались перехватчики F-102, затем F-106 и F-101. Ядерными ракетами планировалось уничтожать советские бомбардировщики Ту-95. В итоге ракеты сняли с вооружения в 1971 году. В Пентагоне опасались, что применение ядерных боеприпасов в воздухе приведет к радиационному заражению на земле.
Что касается сухопутного варианта, то их было два: легкий, который переносился личным составом, а ракету запускали с земли или джипа, и тяжелый на базе БТР М-113 или на грузовике.
"Дэви Крокетт" по сути представлял из себя ядерный надкалиберный боеприпас, который доставлялся к цели с помощью безоткатного орудия. На W-54 стоял таймер, то есть заряд не взрывался от удара.
На одном из испытаний пусковая установка М29 запустила W-54 на расстояние 1,7 мили, после чего он взорвался на высоте 40 футов. Мощность составила 18 тонн в тротиловом эквиваленте.
Согласно расчетам, люди находящиеся в радиусе 500 футов должны были сразу же погибнуть от облучения. Те, кто были в два раза дальше, могли прожить лишь несколько суток.
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