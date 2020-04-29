Из МиГ-31БМ сделали убийцу спутников
Россия готовит новое противоспутниковое оружие. Оно представляет собой целую систему, включая МиГ-31БМ с ракетой-носителем, а также небольшие спутники, отключающие или уводящие с орбиты аппараты вероятного противника.
К таким выводам пришел британский эксперт в авиакосмической области Барт Хендрикс. В конце апреля он опубликовал большую статью в The Space Review, выдержки из которой приводит The National Interest.
Хендрикс рассказывает о таинственной фотографии МиГ-31БМ, сделанной в 2018 г. в ЛИИ имени Громова в Жуковском. Внимание британца привлекла большая черная ракета под фюзеляжем. Она была слишком большой для ракеты "воздух – воздух" или "воздух – поверхность" и не была похожа на "Кинжал".
По данным Хендрикса, проект был запущен в сентябре 2011 года. Разработкой оружия занялось конструкторское бюро в Коломне.
Затем, уже в мае прошлого года, ПАО "Сатурн" выпустила презентацию. В ней упоминались небольшие спутники. Как считает британец, они могут быть полезным грузом ракеты, подвешенной на МиГ-31. То есть перехватчик, по сути, является летающей ступенью ракеты, которая отправляет спутник на орбиту.
Вся программа якобы называется "Буревестник", и она интересна тем, что предполагает не физическое уничтожение спутников ракетой, а запуск других аппаратов, которые выводят из строя технику в космосе.
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