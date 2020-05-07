Пауэрс чудом не погиб и забыл сделать кое-что важное

В США опубликовали интересные подробности уничтожения разведчика U-2 над Свердловском в 1960 году из ЗРК С-75. Специализированное издание Aviation Week опубликовало ранее засекреченные документы, в частности, брифинг в ЦРУ с участием самого Пауэрса и конструктора Lockheed Martin Кларенса "Келли" Джонсона.

Оказалось, что Пауэрс чуть не погиб. Летчик рассказал об оранжевой вспышке, затем крыло самолета начало поворачивать вправо, а нос крениться. В этот момент пилот потерял контроль над U-2. Как известно, ракета повредила рулевое управление разведчика.

США сначала пытались оправдаться и уверяли в большой статье что самолет не шпионил за СССР, а выполнял миссию NASA. Однако затем Хрущев на пресс-конференции показал разведывательное оборудование самолета, и все встало на свои места.

В США все были в шоке от того, что U-2 был сбит. Руководство страны заверили, что риск минимален. Генеральный директор Lockheed Martin Роберт Гросс просто отказался верить, что самолет сбили. AW опубликовало его письмо представителю британской авиаиндустрии, в котором он уверяет, что у U-2 возникли проблемы с двигателем. Таким образом, для Гросс было бы лучше, если бы самолет разбился из-за ненадежного двигателя, но не от русской ракеты. Пришлось поверить, когда через 18 месяцев Пауэрс вернулся из СССР.

В момент попадания ракеты пилота зажало между приборной панелью и сиденьем, поэтому он долго не мог воспользоваться катапультой. Ему это удалось лишь на высоте 34 тыс. футов, но он забыл отсоединить шланг кислородной маски и чуть не погиб. Летчик падал, пока на высоте 15 тыс. футов не раскрылся парашют в автоматическом режиме.

Все равно это было слишком высоко. Катапультироваться предполагалось намного ниже, никто даже не предполагал, что U-2 будет уничтожен на такой большой высоте.

На разведчике был механизм самоуничтожения. Однако согласно документам ЦРУ, Пауэрс не мог уничтожить весь самолет, только камеру. Но он не сделал даже этого.

U-2 Пауэрса был окрашен в темно-синий цвет, хотя раньше разведчики не красили вообще и они были металлического цвета. Однако за американскими летчиками охотились МиГ-21 и МиГ-19, поэтому краску решили нанести в целях маскировки.