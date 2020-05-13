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Имитаторы "сушек" стали падать и уносить жизни американских пилотов

Имитаторы "сушек" стали падать и уносить жизни американских пилотов
Фото: commons.wikimedia.org
Из-за ошибки летчика, приведшей к трагедии, досталось "ветерану" ВВС США

В ВВС США разразился скандал из-за гибели двух пилотов на учебно-боевом Т-38С "Талон" на базе Вэнс в Оклахоме. Разгневанная семья молодого летчика едва не остановила полеты самолета, который снимали в знаменитой кинокартине с Томом Крузом "Лучший стрелок" (Top Gun).

Пилот-инструктор – подполковник Джон "Мэтт" Кинкейд – – отрабатывал вместе с 23-летним курсантом Трэвисом Уилки посадку в паре с другим "Талоном". Во время этого упражнения самолеты синхронно садятся на полосу рядом друг с другом. Произошло несчастье, и их машина разбилась.

Позже комиссия установила, что к аварии привела ошибка, совершенная Уилки, но ответственность возложили и на Кинкейда, который вовремя не взял на себя управление. Однако семья Уилки сделала заявление, что посадка парой на самолетах с 60-планером – крайне опасна, и их нужно остановить. В результате, как пишет Airforce Times, ВВС США вообще приостановили выполнение этого упражнения.

Теперь семья Уилки расценивает это как "четкое признание вины и ответственности за случившееся".

Однако в учебном авиационном командовании с этим не согласны. Военные заявили, что "Талон" – это максимально безопасный самолет, который был улучшен в несколько раз. Модернизированный Т-38С, на котором начал летать Уилки, поступил на вооружение в 2000 г. после установки на него новой авионики, улучшенных двигателей, а также кресла катапультирования. После 450 летных часов машина проходит осмотр.

Стоит отметить, что "Талоны" часто изображают российские МиГи и "сушки" на учениях, противостоя F-35 и даже F-22. Известны случаи, когда опытные пилоты на Т-38С побеждали в ближнем бою более мощные F-16. "Талоны" обычно покупают частные компании, которые работают на учениях. В кабинах таких самолетов часто сидят асы, которые создают кучу проблем летчикам на учениях.

К слову, на Т-38С учатся все военные летчики в США. Однако трагический случай и реакция родственников привели к тому, что американские пилоты не будут отрабатывать синхронную посадку, что довольно часто делаю летчики во всем мире.

Александр ИЛЬИН

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