Летчики истребителей будут не нужны

Американская компания Dynetics, плотно работающая с Пентагоном и NASA, вместе с DARPA будет трудиться над созданием искусственного интеллекта (ИИ) беспилотного истребителя.

Лишь вопрос времени, когда США получат дрон для воздушных боев, и тогда профессия летчика-истребителя вообще может оказаться не нужной.

Как пишет C4isrnet, контракт с Dynetics заключен в рамках программы DARPA Air Combat Evolution (ACE). Она строго засекречена, но известно, что кроме создания дронов-асов, ACE существенно упростит работу остальных пилотов, так как возложит множество функций на автоматику, в том числе, во время воздушного боя.

По словам генерального менеджера программы Тима Китера, бои в небе будут использованы как сценарии для искусственного интеллекта. Постепенно он будет накапливать опыт. Разумеется, процесс будет постепенным, а работа разделена на несколько этапов.

Сначала будут разработаны алгоритмы для противостояния самолетам противника, затем ученые определят степень доверия между летчиками и ИИ.

После этого пилотируемые и беспилотные системы объединят – летчики и БПЛА будут работать в одних звеньях, и в зависимости от того, как они поладят, будет зависеть будущее этих дронов.

Когда они будут готовы, их выпустят против реальных летчиков, сначала в учебном бою без применения реального оружия, и только затем беспилотных убийц пошлют на "дело".