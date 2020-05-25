Впервые за последние 50 лет страны не будут даже пытаться сдерживать гонку вооружений

Разрыв важнейших договоров, гонка вооружений, а также пандемия коронавируса и мировой кризис, который за ней последует – все это может стать серьезным испытанием для России и США.

Если Вашингтон не продлит договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), страны впервые за полвека могут оказаться без каких-либо сдерживающих факторов, что крайне опасно.

Как пишет американское издание Defense News, будущее СНВ-III под большим вопросом после того, как Трамп решил разорвать Договор об открытом небе с Россией. До этого президент США заявлял, что хотел бы видеть Китай в СНВ-III.

Но поскольку это мало имеет отношения к реальности, Вашингтон может использовать нежелание Китая участвовать в договоре в качестве повода отказаться от него.

Если это произойдет, то ни США, ни Россия уже не будут отчитываться о количестве ракет. Сейчас, когда российские военные достают ядерную ракету, чтобы доставить ее на завод для модернизации или ремонта, они должны уведомить американскую сторону, что ракету будут перевозить. И наоборот.

Если СНВ-III не будет продлен, ракеты можно будет перевозить тайком. Сразу усилится активность спутников-шпионов, будут появляться домыслы, которые начнут тиражировать СМИ. В результате может возникнуть взрывоопасная ситуация.