Курс рубля
- Эксперты объяснили, почему не стоит ждать укрепления рубля
- Доллар по 90: рублю предсказали снижение
- Риски для рубля усилятся к концу мая
Разрыв важнейших договоров, гонка вооружений, а также пандемия коронавируса и мировой кризис, который за ней последует – все это может стать серьезным испытанием для России и США.
Если Вашингтон не продлит договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), страны впервые за полвека могут оказаться без каких-либо сдерживающих факторов, что крайне опасно.
Как пишет американское издание Defense News, будущее СНВ-III под большим вопросом после того, как Трамп решил разорвать Договор об открытом небе с Россией. До этого президент США заявлял, что хотел бы видеть Китай в СНВ-III.
Но поскольку это мало имеет отношения к реальности, Вашингтон может использовать нежелание Китая участвовать в договоре в качестве повода отказаться от него.
Если это произойдет, то ни США, ни Россия уже не будут отчитываться о количестве ракет. Сейчас, когда российские военные достают ядерную ракету, чтобы доставить ее на завод для модернизации или ремонта, они должны уведомить американскую сторону, что ракету будут перевозить. И наоборот.
Если СНВ-III не будет продлен, ракеты можно будет перевозить тайком. Сразу усилится активность спутников-шпионов, будут появляться домыслы, которые начнут тиражировать СМИ. В результате может возникнуть взрывоопасная ситуация.
Изучение частей самолета под микроскопом позволило сделать однозначные выводы о непричастности "Бука" к авиакатастрофе в Донбассе
Столичные власти подготовили очередной этап смягчения ограничительных эпидемиологических мэр