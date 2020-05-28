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Надежна и эффективна: в США захвалили советскую "зушку"

Надежна и эффективна: в США захвалили советскую "зушку"
Фото Александра Овчинникова (ИТАР-ТАСС)
Зенитка пришлась по душе полевым командирам и охотникам за беспилотниками

Советская зенитка 1960-х гг. ЗУ-23 "Шилка" превратилась из оружия пэвэошников в любимую игрушку полевых командиров, ополченцев, наемников и мятежников. Не списывают ее со счетов и в действующих армиях: простая и надежная, как автомат, к тому же, универсальная.

Оказалась, что разработанная для уничтожения низколетящих самолетов зенитка с бешеной скорострельностью 2 тыс. выстрелов в минуту, прекрасно подходит и для уничтожения живой силы и легко бронированной техники, особенно – джипов с пулеметами.

Готовиться к стрельбе практически не нужно, максимум минуту, это почти, как пулемет. Есть вариант с двумя стволами – "зушка", и с четырьмя – ЗСУ-23-4, собственно, "Шилка".

Но, как отмечает The National Interest, минус все же есть: аппарат быстро перегревается, если стрелять 23-миллиметровыми снарядами без перерывов. У зенитки есть проблема с охлаждением. Как пишет NI, иногда стволы перегреваются, и тогда "Шилка" может начать "палить" сама, без нажатия на курок – довольно опасная ситуация.

Тем не менее "Шилка" отлично показала себе в Афганистане. Гусеничные шасси оказались хорошо приспособлены к горному ландшафту. Использовали "Шилки" против бойцов ДНР и ЛНР и солдаты ВСУ во время боевых действий в Донбассе.

К слову, Украина модернизировала зенитки, поставив на них цифровые РЛС "Рокач-АС". "Шилка" стала эффективнее против тех же беспилотников, хотя самолеты, летающие на большой высоте, ей по-прежнему не по зубам. Но, как показал опыт войны в Сирии и Ливии, дронов как раз и стоит опасаться больше всего.

В Сирии ЗУ-23 также стали ставить на пикапы-тачанки и фактически использовать их как пулеметы. Таким образом, как и танк Т-55, "Шилка" остается в строю, подтверждая надежность и качество советского оружия.

Александр ИЛЬИН

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