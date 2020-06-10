Теперь истребитель официально вооружен B-61-12

Американцы отчитались, что истребители F-15E могут использовать высокоточные ядерные бомбы B-61-12. Ранее самолет успешно сбросил боеприпас на полигоне в штате Невада под присмотром сотрудников лабораторий Сандия.

Ядерного заряда в ней, разумеется, не было, так как подобные испытания запрещены. Но представитель лаборатории заявил, что в любом случае все прошло бы отлично, и бомба поразила мишень с ювелирной точностью. Интересно, что на видео, опубликованном в "Ютуб", указывается, что испытания проходили в марте, однако выложили ролик только сейчас.

B-61-12 – это бомба, для которой не нужен B-2, B-52 или B-1B. Подойдет даже легкий истребитель вроде F-16. Поэтому применение этого ядерного боеприпаса с регулируемой мощностью заряда считают в США вполне реальным для уничтожения стратегических объектов, ракетных шахт, систем ПВО без начала Судного дня с ракетами "Минутмен".

У B-61-12 очевидное преимущество перед термоядерной В-83, хоть последняя и во много раз мощнее. Свободно падающий боеприпас легко засекут на радаре и, скорее всего, собьют, в то время как "двенадцатая" – корректируемая маленькая бомба, и шансов достигнуть цели у нее намного больше. Вдобавок, производители уверяют, что B-61-12 "безопасна" для мирных жителей – якобы она уничтожит только военные объекты.

Бомбы серии В-61 состоят на вооружении "Торнадо" ВВС Германии. Летчики готовы в случае начала войны с Россией выполнить задачу, к которой их долго готовили. B-61-12 нужна для этих же целей – сдерживать Россию в Европе. Возможно, еще для того, чтобы припугнуть Иран и КНДР.

В ближайшей перспективе новую бомбу получат F-35, для которых намного проще преодолеть линию ПВО и безнаказанно нанести удар. В России неоднократно заявляли, что ответят мощным ядерным ударом на любое применение атомного оружия.