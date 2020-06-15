Самолеты атаковали пилотов из СССР в небе Кореи

"Старфайтер F-104" обычно называют самым опасным массовым самолетом США, однако еще до этого был перехватчик с похожим название "Старфайер ("Звездный огонь") F-94".

В 1940-х гг. в США ждали начала войны с коммунистами, которая уже частично шла на Корейском полуострове, поэтому ВВС был нужен самолет для противостояния советским Ту-4. К слову, американцам он был очень знаком, так являлся тем же В-29, только "в профиль".

F-61 Black Widow и F-82 Twin Mustang с развитием реактивных двигателей быстро устарели. Поэтому на базе T-33 Shooting Star было принято решение создать новую машину.

F-94 стал первым американским всепогодным перехватчиком, который использовал форсаж. Хвост, планер и шасси у него был по сути от T-33. Однако нос был удлинен для размещения авиапушек и радара, который позволял работать ночью.

В 1951 г. F-94 использовался для защиты воздушного пространства Японии, а затем летчиков отправили воевать в Корею. Перехватчики защищали военные базы в южной части страны. Самолет имел дело с советскими истребителями МиГ-15, которым совсем немного уступал в скорости.

Как пишет The National Interest, всего было произведено 853 F-94, которые находились в эксплуатации до 1960 года. Двигатель Allison J33 давал 2,7 т тяги, дальность самолета составляла 1560 км, а потолок всего 13 километров. В это время X-1 Bell, а затем и X-2 уже ставили рекорды скорости и высоты, однако до массового выпуска подобных "игрушек" было еще далековато.

F-94 пережил несколько модернизаций. Так, F-94В получил более просторную кабину, а F-94C – более мощный двигатель и лучший радар.