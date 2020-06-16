На Западе не верят в массовый выпуск Ка-52М

На Западе не верят в массовый выпуск Ка-52М
Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Российский вертолет получит дальнобойную крылатую ракету, но ему почти негде ее применить

Российский модернизированный вертолет Ка-52М "Аллигатор" получит к осени 2022 г. новую крылатую ракету большой дальности под кодовым названием "Изделие 305". Информацию об этом ранее разместили на сайте государственных закупок. К этому же времени для военных должны подготовить обновленную машину.

Как считают авторы журнала The National Interest, ракета может представлять серьезную опасность для бронетехники НАТО, как и вертолет. Однако Россия не станет массово производить Ка-52М из-за его цены и предпочтет использовать более дешевые Ми-24, Ми-35 и Ми-28.

Несмотря на то,что Ка-52 неплохо зарекомендовал себя в Сирии, на флоте машине показать себя не удалось. Прежде всего, из-за того, что вертолетоносцы "Мистраль" так и не стали российскими, а, соответственно, Ка-52К "Катран" оказались не нужны.

По данным "Вертолетов России", Ка-52М сможет применять то же вооружение, что и вертолеты Миля. Кроме того, машину оснастят системой прицеливания, работающей в любое время суток, современной связью, а также спутниковым навигационным оборудованием, видимо, ГЛОНАСС.

Что касается "Изделия 305", то это ракета, сделанная по принципу "выстрелил и забыл", похожие используют на истребителях. Она уже испытана в Сирии. В полете применяется инерциальная система наведения, а затем, уже на финишном отрезке, включается головка самонаведения. Видеотрансляция передается в кабину пилота, который может даже перенацелить ракету, будто это беспилотник. Похожие записи опубликовывали турки со своих "Байрактаров".

Утверждается, что вертолет сможет даже конкурировать на поле боя с Су-24М и штурмовиками Су-25, однако насчет "двадцать четвертых" заявление слишком смелое – сравнивать эти две машины точно нельзя.

Тем не менее каждый Ка-52М получит по восемь ракет "Изделие 305". Их дальность должна составить до 100 километров.

Первые два Ка-52М по плану будут готовы в конце ноября этого года. Всего Минобороны хочет закупить 114 таких вертолетов.

Андрей ШЕРЫХАНОВ

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