В "Твиттер" появились видео, на котором отлично сохранилась американская ракета-убийца AGM-114R9X, применяемая Госдепом для физического устранения боевиков или негодных политиков.

Эта ракета, по сути, Hellfire, только вместо боевой части у нее ножи, которые вскрывают машины, как консервные банки, и превращают жертв в фарш.

Ролик опубликовал пользователь Turkey in The World. На ракетах видны обломки ножей, а также внутренняя начинка боеприпаса, включая систему наведения.

Как пишет журнал The Drive, ракета уничтожила двух террористов в сирийском Идлибе. По предварительным данным, один был гражданин Иордании, другой – Йемена. Оба были связаны с запрещенной в РФ "Аль-Каидой".

По данным экспертов, на их машину американцы не пожалели три, а то и четыре AGM-114R9X, чтобы сработать наверняка. На видео можно рассмотреть, по меньшей мере, три лезвия. The Drive также отмечает пневматический аккумулятор, расположенный в задней части ракеты. Видимо, он нужен для приведения в действие "адского механизма".

