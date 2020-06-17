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В "Твиттер" появились видео, на котором отлично сохранилась американская ракета-убийца AGM-114R9X, применяемая Госдепом для физического устранения боевиков или негодных политиков.
Эта ракета, по сути, Hellfire, только вместо боевой части у нее ножи, которые вскрывают машины, как консервные банки, и превращают жертв в фарш.
Ролик опубликовал пользователь Turkey in The World. На ракетах видны обломки ножей, а также внутренняя начинка боеприпаса, включая систему наведения.
Как пишет журнал The Drive, ракета уничтожила двух террористов в сирийском Идлибе. По предварительным данным, один был гражданин Иордании, другой – Йемена. Оба были связаны с запрещенной в РФ "Аль-Каидой".
По данным экспертов, на их машину американцы не пожалели три, а то и четыре AGM-114R9X, чтобы сработать наверняка. На видео можно рассмотреть, по меньшей мере, три лезвия. The Drive также отмечает пневматический аккумулятор, расположенный в задней части ракеты. Видимо, он нужен для приведения в действие "адского механизма".
What's claimed to be the remains of an R9X missile from a recent strike in Syria. This is by far the most complete examples I've seen.— Nick Waters (@N_Waters89) June 17, 2020
cc @FranticGoat https://t.co/b9dDIwfG5Q
Ракеты Hellfire могут выпускать как истребители, так и вертолеты, но AGM-114R9X, по данным западных экспертов, берут под крыло американские ударные беспилотники. Ракета до сих пор строго засекречена.
geolocation https://t.co/VyquiabgdP https://t.co/64yEDJyDIC pic.twitter.com/qX4J8ZKVFa— Samir (@obretix) June 14, 2020
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