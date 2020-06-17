Секретная американская "ракета-открывашка" рванула в Сирии

Секретная американская "ракета-открывашка" рванула в Сирии
Фото: U.S. Department of Defense/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Зверское и точное оружие Госдепа подробно разобрали на видео

В "Твиттер" появились видео, на котором отлично сохранилась американская ракета-убийца AGM-114R9X, применяемая Госдепом для физического устранения боевиков или негодных политиков.

Эта ракета, по сути, Hellfire, только вместо боевой части у нее ножи, которые вскрывают машины, как консервные банки, и превращают жертв в фарш.

Ролик опубликовал пользователь Turkey in The World. На ракетах видны обломки ножей, а также внутренняя начинка боеприпаса, включая систему наведения.

Как пишет журнал The Drive, ракета уничтожила двух террористов в сирийском Идлибе. По предварительным данным, один был гражданин Иордании, другой – Йемена. Оба были связаны с запрещенной в РФ "Аль-Каидой".

По данным экспертов, на их машину американцы не пожалели три, а то и четыре AGM-114R9X, чтобы сработать наверняка. На видео можно рассмотреть, по меньшей мере, три лезвия. The Drive также отмечает пневматический аккумулятор, расположенный в задней части ракеты. Видимо, он нужен для приведения в действие "адского механизма".

Ракеты Hellfire могут выпускать как истребители, так и вертолеты, но AGM-114R9X, по данным западных экспертов, берут под крыло американские ударные беспилотники. Ракета до сих пор строго засекречена.


Александр ИЛЬИН

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