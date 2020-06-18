Бомбардировщики B-1B способны нанести опустошающий удар по Крыму

Когда американские бомбардировщики B-1B Lancer появились над Черным морем, это неслучайно вызвало большое беспокойство в российских вооруженных силах. На одной из фотографий с заседания Минобороны даже есть карта, на которой военные обозначили радиус действия С-400. В него как раз попали "Лансеры".

Однако есть на вооружении этих самолетов крылатые ракеты, которые могут поразить стратегические объекты Крыма. Причем B-1B будет необязательно залетать в зону ПВО России. Речь идет о JASSM-ER, которой вооружены не только B-1B, но и B-52H, а также F/A-18. В перспективе эту ракету получит и F-35.

Это крылатая ракета была создана почти десять лет назад, однако в США модернизировали ее специально для обхода систем ПВО. Как пишет The National Interest, работа велась в рамках программы Operational Realtime Combat Analysis Increment Two (ORCA).

Боеприпас изначально создан с использованием технологии малой радиолокационной заметности, то есть обнаружить его будет так же сложно, как "Томагавк". Система наведения тройная: инерциальная, по GPS, и инфракрасная на конечном участке траектории. JASSM, или AGM-158, обладает высокой степенью защиты от радиоэлектронных помех. В этой области Россия достигла хороших результатов, но JASSM создавалась, чтобы преодолевать и такие преграды.

Каждая ракета стоит примерно $400 тысяч. В ее конструкции широко применяются композиционные материалы, а корпус целиком сделан из углепластика.

Одноконтурный турбореактивный двигатель J402-CA-100 существенно превосходит по техническим показателям J402-CA-400, который стоит на противокорабельной ракете "Гарпун".

Корпус боевой части выполнен из вольфрамового сплава. Внутри – 400 кг малочувствительного взрывчатого вещества AFX-757. Также возможно оснащение кассетной боевой частью, а теоретически – и ядерной.

Фактически это малозаметный дрон-камикадзе. США применяли AGM-158 в 2018 г. в Сирии. По данным Пентагона, все 19 ракет поразили заданные цели. По информации Минобороны РФ, 12 ракет были перехвачены ЗРК Бук-М2. Стоит отметить, что это даже не новая версия комплекса, поэтому представить, что он сбил большинство JASSM, довольно сложно.

Каждый B-1B несет 24 таких ракеты. Легко представить, какой будет атака четырех бомбардировщиков, летчикам которых поставят задачу уничтожить стратегические объекты Крыма.