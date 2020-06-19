Американский летчик назвал слабые места ВВС США в случае войны с Россией

Американский летчик назвал слабые места ВВС США в случае войны с Россией
Фото: Gene Blevins/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Стратегические бомбардировщики сильно переоценены - штурмовики по-прежнему будут делать огромную часть работы

Россия и Китай ставят перед США намного более сложные задачи, чем те, которые были перед Штатами во времена холодной войны. Американское издание Defense News сомневается, что боевые действия начнутся с ракетных ударов.

Как считает автор статьи, полковник ВВС с отставке Марк Ганцингер, решать вначале по-прежнему будет авиация. И по его мнению, у ВВС США есть пять слабых мест, которые могут сыграть злую шутку в вооруженном конфликте с Россией или Китаем.

Пентагон модернизирует ядерные ракеты, но не делает почти ничего для увеличения флота стелсов. Как считает DN, "невидимок" у США не хватает, а B-21 еще неизвестно, когда появится: ему предстоят долгие испытания.

В американских ВВС, с точки зрения Ганцингера, нет правильного баланса. Большинство самолетов – старые B-52 и B-1B, которые легко засекаются С-400 или С-300.

Второй недостаток – у Петагона не хватит воздушных танкеров и самолетов ДРЛО. Это слышать несколько странно, так как у США их больше, чем у всех в мире. Тем не менее, летчик уверен, что американцы будут испытывать дефицит в таких самолетах как С-130 и транспортнике С-17.

Третье слабое место – дальнобойные ракеты. Та же AGM-158 вовсе необязательно уничтожит хорошо укрепленные стратегические пункты российской армии. Полет в несколько десятков минут даст Москве время для реагирования. В этом смысле, эффективнее будут штурмовики или беспилотники, работающие на месте.

Четвертый недостаток – огромная цена боеприпасов. Одно дело – использовать дорогие крылатые ракеты один раз в год, и другое – запускать их постоянно. Гиперзвуковые ракеты могут стоить по три миллиона долларов. Россия и США могут изобрести какие-угодно ракеты, но дешевые боеприпасы все равно станут основными.

Наконец, производство новых самолетов взамен утерянных будет очень не быстрым. Одно дело построить новый штурмовик, и другое – стратегический бомбардировщик. Понадобятся миллиарды долларов и уйма времени.

Александр ИЛЬИН

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