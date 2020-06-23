Инструктор приказал курсанту "убить" другого пилота

Инструктор приказал курсанту "убить" другого пилота
Фото: commons.wikimedia.org
Воздушный ас показал, как обучают летчиков США воздушному бою

Крайне эмоциональное обучение пилотов ВВС США попало на видеокамеру. Инструктор, стараясь мотивировать своего ученика на учебно-боевом Т-38 "Талон" яростно закричал "убей его, убей его", закончив фразу нецензурным выражением. "Я пытаюсь, я пытаюсь", – ответил ему курсант, отчаянно стараясь захватить цель и нажать гашетку.

Как предполагает журнал The Drive, видео снято во время программы обучению пилотов основам воздушного боя. Программа называется Introduction to Fighter Fundamentals и рассчитана на 8 недель. До этого будущие летчики 53 недели учатся просто летать, и в том числе, выполнять фигуры высшего пилотажа. Только после этого их обучают воздушному бою, обычно в качестве ведомого. 

На видео, где неуверенный курсант и бравый инструктор остаются за кадром видно, что будущий "военлет" пытается направить нос самолета в правильном направлении, и в определенный момент, наконец, происходит захват цели. Тогда инструктор кричит "Overshoot" (захват), снабжая монолог отборными ругательствами.


После этого раздается сигнал, что топлива остается только чтобы вернуться домой, и экипажу приказано вернуться на базу. Однако самолет противника был условно уничтожен, поэтому инструктор хохочет в стиле злодея Джокера.

Александр ИЛЬИН

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