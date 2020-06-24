Накануне туда же отправились еще два российских судна

Сегодня, 24 июня, отечественный фрегат "Адмирал Макаров" во второй раз в этом году прошел в Средиземное море через Босфорский пролив. Переход из Черного моря подтвердили в ЧФ РФ.

Корабль оснащен крылатыми ракетами большой дальности "Калибр". Он должен войти в состав оперативного соединения Военно-морских сил Российской Федерации в Средиземном море, сообщает "Интерфакс".

Большой десантный корабль "Азов" и подводная лодка Черноморского флота РФ "Ростов-на-Дону" накануне проследовали тем же маршрутом. Все корабли, согласно ротационному принципу, пополнят российскую группировку в средиземноморской акватории. Российская эскадра действует на данной территории на постоянной основе.

Напомним, что сейчас в ее составе десять боевых кораблей и судов обеспечения.

Ранее "Утро.ру" писало, что адмирал рассказал о способах борьбы с американскими кораблями на Азове.