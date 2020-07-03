США: европейцам нужно самим защищаться от России

США: европейцам нужно самим защищаться от России
Фото: Vaclav Salek/CTK/www.globallookpress.com
Трамп ненавидит НАТО

Трамп не хочет защищать Европу от России и не является надежным союзников. Американский президент не любит НАТО и не считает, что Пентагон обязан быть "оберегом" Европы.

Как уверяют авторы издания Defense News, основываясь на высказываниях Трампа, а также мемуарах бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона, Трамп вообще был готов вывести США из НАТО на саммите 2018 года.

Относительно недавно американский президент взбудоражил Конгресс, когда заявил, что выведет 9500 военных из Германии, что составляет более четверти от общего количества военнослужащих США в этой стране.

В чем-то доводы Трампа справедливы: США тратят на НАТО до 5% ВВП, в то время как не все европейские страны не могут осилить положенные 2%.

В отчете Европейской комиссии по обороне за 2017 год говорилось, что в государствах ЕС эксплуатируется 178 различных систем вооружения, в США – 30. У стран Евросоюза 17 типов танка, у США только один. Такое количество вооружений приводит в большим затратам: намного проще обслуживать один танк, чем 10 разных. В НАТО около 2 млн военнослужащих против 900 тыс. российских военных. Однако лишь небольшая часть военных ЕС будет задействована во время конфликта. Россия будет действовать оперативнее и смелее.

По мнению Defense News, кризис, который последует за пандемией, может привести к тому, что Европа будет еще меньше тратить на оборону. В этой ситуации бросить европейцев для США подобно самоубийству, но так ли это на самом деле? Большой вопрос.

Александр ИЛЬИН

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