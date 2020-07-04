Устарели: американцы откажутся от российских ракетных двигателей РД-180

Устарели: американцы откажутся от российских ракетных двигателей РД-180
Фото: pixabay.com
Современные BE-4, правда, пока не поставлены на поток

Американское предприятие United Launch Alliance (ULA) в своем официальном аккаунте в Твиттер заявило о получении от компании Blue Origin первого ракетного двигателя BE-4.

Эта модель должна использоваться для оснащения семейства ракет-носителей "Вулкан". Они разрабатываются с целью постепенной замены текущей системы "Атлас". В настоящее время для их оснащения используются устаревшие российские двигатели РД-180, которые и планируется заменить в новом поколении на BE-4.

Уточняется, что представленный двигатель не является серийным и будет использован в качестве прототипа для дальнейших испытаний. Второй BE-4 должен быть поставлен до конца июля.

Напомним, что ULA – созданная в 2006 году компаниями Боинг и Локхид Мартин – специализируется на разработке и создании ракет-носителей для выведения космических аппаратов. Основными заказчиками предприятия являются НАСА и Министерство обороны США.

Полина ЛЕДОВСКИХ

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