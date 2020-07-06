Самолеты эпохи холодной войны до сих пор заставляют содрогнуться

Советский и российский перехватчик МиГ-31 является, в своем роде, "динозавром" боевой авиации. Больше самолетов такого класса нет ни в одной стране мира. В России с ее протяженностью границ было принято решение оставить истребители-перехватчики, которые по сей день находятся в эксплуатации, а летчики и с уважением, и с опаской называют их ракетами.

Но было время, когда перехватчики состояли и на вооружении США. В 1950-е гг. больше всего в самолете ценились скорость и потолок, это сейчас на первом плане находятся датчики, эффективная площадь рассеивания (ЭПР) и радар.

В 50-е гг. прошлого века Ту-95 уже облетали границы Америки. Бомбардировщики буквально грели двигатели на Чукотке, готовые в любой момент вылететь бомбить США. В это время B-52 летали с термоядерными бомбами над Европой и периодически случайно сбрасывали их, к счастью, ни одна не взорвалась. Сейчас такое просто немыслимо, хотя военные аналитики и говорят о возрождении холодной войны.

Для уничтожения Ту-95 американцы разработали сверхзвуковой истребитель-перехватчик F-106. Согласно заявленным характеристикам, самолет должен был перехватывать самолеты противника на высоте до 21 км и сохранять скорость 2 Маха вплоть до высоты 10,5 километров.

Система управления вооружением самолета была полностью автоматической, она сама захватывала и запускала ракеты, пилот лишь наблюдал за процессом, а на то, чтобы отменить запуск, у него было всего несколько секунд. Это довольно жутко было осознавать, учитывая, что вооружен F-106 был двумя ядерными ракетами "воздух – воздух" AIR-2 Genie. Кроме того, у самолета была многоствольная пушка M61A1 с вращающимся блоком стволов, что добавляло ему очков в ближнем бою.

Как пишет журнал The National Interest, в целом, требования к перехватчику были завышены. Ту-95 не летали на таких скоростях, а Ту-160 еще не появился. Тем не менее перехватчик находился в эксплуатации до 1988 года. Самолет постоянно дорабатывался, но не применялся по назначению по одной простой причине: ядерная война между СССР и США так и не началась.

В феврале 1970 г. с самолетом произошел интересный инцидент. Неожиданно перехватчик Гарри Фустема начал сваливаться в плоский штопор. Пилот пытался из него выйти, но в итоге все же катапультировался. К удивлению, самолет после этого сам вышел из штопора и приземлился на брюхо на заснеженном поле около Биг Сэнди, в штате Монтана. После незначительного ремонта машину возвратили в строй и прозвали "бомбардировщиком кукурузного поля".