Перехватчик F-106 хотел уничтожить Ту-95 ядерными ракетами

Перехватчик F-106 хотел уничтожить Ту-95 ядерными ракетами
Фото: flickr.com/clemensv
Самолеты эпохи холодной войны до сих пор заставляют содрогнуться

Советский и российский перехватчик МиГ-31 является, в своем роде, "динозавром" боевой авиации. Больше самолетов такого класса нет ни в одной стране мира. В России с ее протяженностью границ было принято решение оставить истребители-перехватчики, которые по сей день находятся в эксплуатации, а летчики и с уважением, и с опаской называют их ракетами.

Но было время, когда перехватчики состояли и на вооружении США. В 1950-е гг. больше всего в самолете ценились скорость и потолок, это сейчас на первом плане находятся датчики, эффективная площадь рассеивания (ЭПР) и радар.

В 50-е гг. прошлого века Ту-95 уже облетали границы Америки. Бомбардировщики буквально грели двигатели на Чукотке, готовые в любой момент вылететь бомбить США. В это время B-52 летали с термоядерными бомбами над Европой и периодически случайно сбрасывали их, к счастью, ни одна не взорвалась. Сейчас такое просто немыслимо, хотя военные аналитики и говорят о возрождении холодной войны.

Для уничтожения Ту-95 американцы разработали сверхзвуковой истребитель-перехватчик F-106. Согласно заявленным характеристикам, самолет должен был перехватывать самолеты противника на высоте до 21 км и сохранять скорость 2 Маха вплоть до высоты 10,5 километров.

Система управления вооружением самолета была полностью автоматической, она сама захватывала и запускала ракеты, пилот лишь наблюдал за процессом, а на то, чтобы отменить запуск, у него было всего несколько секунд. Это довольно жутко было осознавать, учитывая, что вооружен F-106 был двумя ядерными ракетами "воздух – воздух" AIR-2 Genie. Кроме того, у самолета была многоствольная пушка M61A1 с вращающимся блоком стволов, что добавляло ему очков в ближнем бою.

Как пишет журнал The National Interest, в целом, требования к перехватчику были завышены. Ту-95 не летали на таких скоростях, а Ту-160 еще не появился. Тем не менее перехватчик находился в эксплуатации до 1988 года. Самолет постоянно дорабатывался, но не применялся по назначению по одной простой причине: ядерная война между СССР и США так и не началась.

В феврале 1970 г. с самолетом произошел интересный инцидент. Неожиданно перехватчик Гарри Фустема начал сваливаться в плоский штопор. Пилот пытался из него выйти, но в итоге все же катапультировался. К удивлению, самолет после этого сам вышел из штопора и приземлился на брюхо на заснеженном поле около Биг Сэнди, в штате Монтана. После незначительного ремонта машину возвратили в строй и прозвали "бомбардировщиком кукурузного поля".

Андрей ШЕРЫХАНОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

"Северный поток - 2" рассорит Германию с Америкой

Битва за российский газ превращается в битву за суверенитет стран Евросоюза

Венедиктов: вопрос возвращения Крыма в Россию возник еще в девяностые

"Карту" полуострова пытались разыграть советские политики

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей