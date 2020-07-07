Бомбардировщик В-58 проиграл советским ракетам

Бомбардировщик В-58 проиграл советским ракетам
Фото: commons.wikimedia.org/United States Air Force
ЗРК С-75 "Двина" отправил на пенсию одни из самых интересных самолетов XX века

Российский "Белый лебедь" Ту-160 на этот момент является быстрейшим бомбардировщиком в мире. Конкуренцию ему мог бы составить B-1A, однако американцы завернули производство сверхзвукового самолета, остановившись на более скромном и практичном варианте В-1В. Сейчас бомбардировщики делают дозвуковыми. Таким будет и новейший американский стелс B-21, и российский ПАК ДА. Правда, у китайцев есть в планах скоростная машина, но не факт, что задумка будет осуществлена.

В 60-е годы прошлого века у ВВС США был очень интересный стратегический бомбардировщик размерами немногим больше российского Су-27. B-58 Hustler с треугольным крылом и четырьмя двигателями в скорости не уступал ни одному истребителю. Машина разгонялась до 2100 км/час. А вооружение у нее было намного более ужасающее – пять термоядерных бомб Mk43. При этом боевой радиус самолета составлял более 4 тыс. км, а перегоночная дальность и вовсе около 10,5 тыс. километров.

О такой машине современные ВВС США могут только мечтать: возможности F-35 и F-16 просто ничтожны по сравнению с B-58, а B-1B – это уже все-таки другая лига. "Лансер" существенно больше.

Самолет был идеален для войны на полях Европы, его задачей была молниеносная ядерная атака армий стран Варшавского договора. Однако уже в 1970 году, спустя десять лет после начала эксплуатации от В-58 решили отказаться. Причин сразу несколько.

Как пишет The National Interest, на сверхзвуке самолет потреблял слишком много горючки, и его хватало лишь на 1,5 тыс. миль ( 2414,02 км), несмотря на огромное количество топлива в баках-контейнерах.

Кроме того, бомбы на узлах вооружений плохо сказывались на аэродинамике. Однако финальным гвоздем в гроб "Хаслера" стали ракеты зенитно-ракетного комплекса С-75 "Двина", которые разгонялись до 3,5 Маха и не оставляли американскому бомбардировщика никаких шансов.

Александр ИЛЬИН

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