Истребитель бросит вызов российскому Су-35С

ВВС США опубликовали первые фотографии истребителей F-15EX, которые еще называют американскими Су-35С. И если лучший российский истребитель сделан на базе Су-27, в основе "Суперорла", понятное дело, лежит F-15E.

На снимках, которые перепечатал журнал The Drive, F-15EX находится на стадии сборки и по камуфляжу сильно напоминает истребитель F-15QA, собранный для ВВС Катара. Но это F-15EX-1.

Ранее Пентагон объявил о контракте на истребитель: ВВС США получат первые восемь машин за $1,2 миллиарда. Всего же сумма сделки оценивается в $23 миллиардов. В нее входит не только проектирование, разработка и доставка, но и обучение, тренажеры, а также испытания. Летчики должны получить свои самолеты до конца 2023 года.

Фактически это означает, что сторонники F-35 проиграли: американскому Су-35 быть, а заказ на самолет пятого поколения с набором проблем может быть уменьшен.

Первые восемь истребителей F-15EX будут базироваться на базе Эглин в штате Флорида. Два из них ожидают уже во втором квартале 2021 года. Остальные шесть передадут в 2023-м.

Руководитель программы Boeing F-15EX Лори Шнайдер заявляет, что это самая продвинутая версия "Орла" из когда-либо построенных. Открытая архитектура, радар с АФАР, новейшая система РЭБ, новейшие датчики – фактически это истребитель пятого поколения, но с планером четвертого, хотя и над фюзеляжем конструкторы основательно поработали.

Кроме того, F-15EX получит больше вооружения, в том числе гиперзвукового.