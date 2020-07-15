F-14 едва не срезал крыло своему ведущему - видео

F-14 едва не срезал крыло своему ведущему - видео
Фото: Wikipedia
В США скучают по "бешеному" истребителю

Журнал The Drive ностальгирует по уже снятому с вооружения палубному истребителю F-14 Tomcat, работой которого, к слову, была защита авианосцев от бомбардировщиков Ту-22М. Для этого у них даже имелась дальнобойная ракета AIM-54, которой нет ни у F/A-18, ни у F-35C.

Издание опубликовало видео, в котором один F-14D едва не срезает крыло другому "Томкэту". Ролик в "Твиттер" выложил пользователь Dutch Space. В нем палубный истребитель проносится на большой скорости рядом к крылом ведущего. Крылья самолета с изменяемой геометрией сложены специально для быстрого полета.

Этот эпизод является частью большого видео, заснятого в 2006 году, когда F-14 снимали с вооружения. Последняя эскадрилья служила на авианосце USS Theodore Roosevelt.


F-14 до сих пор летают в Иране и являются костяком истребительной авиации Исламской Республики. Несмотря на то что в США давно сделали ставку на F-35B и F-35C пятого поколения, в скорости "Томкэты" намного превосходят "тридцать пятые", так как должны были противостоять сверхзвуковых советским бомбардировщикам.

Александр ИЛЬИН

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