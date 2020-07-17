Немцы решили заменить устаревающие "Пэтриоты"

После расторжения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Россия и Европа оказались на пороге новой гонки вооружений. В ответ на крылатые ракеты для "Искандеров" американцы уже реанимировали проект сухопутных систем для "Томагавков", а Россия держит на мушке всю Польшу из Калининграда.

Германия, в отличии от Польши, находится несколько в стороне. Недавно Трамп, обидевшись на недостаточные с его точки зрения расходы Германии на оборону, даже пригрозил вывести часть американских войск из этой страны.

Однако как сообщает Defense News, на минувшей неделе правительство Германии провело очередной раунд переговоров по поводу поставки системы ПРО TLVS производства Lockheed Martin. По идее, эти комплексы должны защищать Германию от российских ракет. Для Пентагона это крайне выгодно, так как в Европе достаточно много американских военных, хоть и намного меньше, чем во времена холодной войны.

Номинально немцам нужно заменить устаревающие комплексы "Пэтриот". Однако, по данным Defense News, в правительстве Германии выдвинули серьезные требования. В частности, они хотят, чтобы системы защищали от гиперзвуковых ракет, а это очевидная отсылка к "российской угрозе".

По прогнозам контракт может быть заключен уже осенью, что несомненно станет не самой приятной новостью для российского командования.