Большие дроны больше не нужны

Вместе с истребителями F-35I и без них израильские беспилотники стали грозной силой. Недавние события в Сирии и Ливии показали, что умелое использование дронов может переломить ход сражений и посеять если не панику, то вполне здоровый страх. Но Израиль продвинулся вперед в этом плане даже дальше Турции.

Как пишет журнал The National Interest, в Израиле разработали новую тактику для морских пехотинцев, которые будут активно использовать БПЛА. Это будут не только дроны-камикадзе, но и дроны-истребители, которые начнут уничтожать другие летательные аппараты или личный состав противника на земле.

NI особенно отмечает Hero-30 разработки UVision. По словам гендиректора этой компании этот дрон лучше всего отвечает требованиям современного боя. Он может кружить в небе и ждать своей цели, после чего камнем упасть вниз и уничтожить бронемашину, БТР противника.

Дрон небольшой и помещается в рюкзаке. Но главное, он прост в управлении и для него не нужен специально обученный оператор, который сидит где-то в бункере или бронированной машине.

Израиль давно не использует такие большие беспилотники, как Reaper или Predator. Это дорого, но главное, ту же самую работу может сделать небольшой дрон.

Большие БПЛА Израиль использует для разведки, например Heron TP, то для того, чтобы уничтожить боевиков или колонну машин, применяются компактные переносные системы. Кроме того, относительно недавно ВМС Израиля начали испытывать дрон Skylark C на беспилотном корабле. Пока эта технология лишь отрабатывается, но с развитием искусственного интеллекта на это придется взглянуть уже по-другому.