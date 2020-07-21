Экипаж русской подлодки обвинили в нарушении Конвенции Монтре

Экипаж русской подлодки обвинили в нарушении Конвенции Монтре
Фото: Пресс-служба Южного военного округа
Подлодки, спешащие на парад в Петербурге, не дают покоя иностранным журналистам

Российскую подлодку проекта 636.3 "Варшавянка" заметили в Ла-Манше. По версии журнала The National Interest, это "Краснодар", которая шла из Сирии в Санкт-Петербург для участия в параде, посвященному Дню ВМФ. 

До этого, с точки зрения американского издания, она прошла через Босфор, нарушив конвенцию Монтре. Но необходимо отметить, что в мирное время черноморские государства имеют право проводить свои боевые корабли через Босфор и Дарданеллы при уведомлении турецкой стороны, поэтому вряд ли было какое-то нарушение. NI предполагает, что поводом для похода стал ремонт подлодки, но на самом деле причина была другая.

Весной прошлого года западные СМИ также писали о российской подлодке в Босфоре, которая шла по направлению к Средиземному морю. Только в июне эту же лодку удалось сфотографировать у побережья Кипра.

Это говорит о том, что российские подлодки могут передвигаться по всему Средиземноморью, и далеко не всегда их удается засечь, в том числе, 6-му флоту ВМС США. Ранее в Балтийском море обнаружили атомный "Антей".

Александр ИЛЬИН

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