ВВС США совершили серьезный просчет

Это удивительно, но в 2002 году австрийские истребители едва не сбили два американских стелса F-117, которые совершенно незаконно летели в воздушном пространстве европейского государства.

Тогда США накапливали силы на Ближнем Востоке для будущей войны в Ираке, и чтобы не отправлять "Ночных ястребов" в обход через Францию, они не долго думая решили спрятать два стелса под крыльями воздушного танкера КС-10. Более того, ничего не сказали и про сам танкер, представив его авиалайнером DC-10.

Про F-117 австрийцам ничего не сказали, а зря. Около трех часов дня 18 октября 2002 года радиолокационная система Goldhaube австрийских средств ПВО засекла КС-10. А затем летчики SAAB 35 Draken уже визуально рассмотрели F-117.

Как пишет журнал The Drive, когда австрийские летчики ринулись на перехват, американские самолеты выстроились в боевой порядок, давая понять, что будут обороняться. 10 минут группа находилась в воздушном пространстве Австрии, после чего покинула его. А на земле разразился скандал.

Министр обороны Герберт Шейбер размахивал фотографией заправщика с F-117 на заседании Совета национальной безопасности, а в посольство США была тут же отправлена нота протеста.

В те времена США особо не волновало мнение союзников по НАТО, сейчас в ВВС США просто бы предупредили австрийцев, и те бы спокойно их пропустили.