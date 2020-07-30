Будапешт заменяет их на новейшие немецкие "Леопард-2"

Еще одна бывшая страна Варшавского договора, а теперь НАТО, Венгрия начала избавляться от советской техники, закупая западные образцы. Как пишет Defense News, венгры получили четыре первые танка "Леопард-2" новейшей модификации из Германии.

Всего компания Kraus-Maffei Wegmann поставит Будапешту по договору 44 машины, которые должны заменить советские Т-72. На данный момент в сухопутных войсках Венгрии их насчитывается порядка 30. Машины были закуплены во времена СССР. Во времена холодной войны венгерскую армию готовили как раз к наступлению на ФРГ, но теперь времена сильно изменились.

Государственный секретарь Министерства обороны Германии Томас Сильберхорн накануне заявил, что Венгрия модернизирует свою технику совместно с немцами, в которых видит стратегических партнеров. По его словам, поставка "Леопардов" обеспечит "совместимость" немецких и венгерских сухопутных войск и усилит обороноспособность НАТО и Европейского союза.

Кроме танков, Германия поставит венграм гаубицы и бронетехнику на сумму $2 млрд, что для Будапешта довольно ощутимые деньги. На вооружении сухопутных войск Венгрии остается много советских образцов. Кроме танков Т-72, это около 300 БТР-80, 152-миллиметровые гаубицы Д-20, а также серьезное количество мостоукладчиков, которые будут очень цениться в случае боевых действий в Европе с ее реками.

Стоит отметить, что Польша советские Т-72 решила оставить, хотя тоже активно переходит на технику НАТО. Дело в том, что у Варшавы их огромное количество, причем часть машин – модернизированной версии РТ-91.