Виноваты пандемия и санкции

Американское издание Defense News отметило падение рейтинга ключевых российских оборонных компаний из-за пандемии коронавируса и санкций.

По его данным, за два года в топ-100 "Алмаз-Антей" упал с 8-го места на 17-е. АО "Тактическое Ракетное вооружение" опустилось на 35-е место с 25-го. DN отмечает тяжелые рыночные условия, в которых работают компании из-за сокращения финансирования вследствие пандемии.

Еще до начала "эпохи COVID-19" цены на нефть начали падать в 2019 году, а пандемия и вовсе загнала топливо за отметку в $20 за баррель. Расходы на обороны были существенно сокращены. На данный момент Международный валютный фонд прогнозирует сокращение ВВП России на 6,6% в 2020 году, так как меры по предотвращению распространения коронавируса снизили внутреннюю и внешнюю экономическую активность страны. Тем не менее, по оптимистичным прогнозам, российская экономика должна вернуться на прежний уровень в 2022 году.

По информации Defense News, государственная программа вооружений, рассчитанная до 2027 года, будет сокращена в 2021 – 2023 годах на 225 млрд рублей. Россия продолжит строить и модернизировать корабли, самолеты, военную технику, однако темпы ожидаются уже другие.

Пик военного бюджета приходится на 2015 год, но потом он начал сокращаться. Однако затраты позволили частично привести в порядок вооруженные силы, которые требовали внимания на протяжении десятилетий.

Отмечается, что в области стратегических ядерных сил, а также аэрокосмической отрасли удалось добиться успехов, но в по части строительства кораблей и сухопутной техники дела обстоят не так хорошо. Россия отказалась от авианосца и пока так и не наладила массовый выпуск кораблей дальней морской зоны.

Интересно, что ослабление рубля, которое ударит по населению, может стать преимуществом для оборонных предприятий, которые смогут продавать технику по более низким ценам.

От пандемии пострадала не только Россия. Колоссальные убытки терпят и американские, и европейские оборонные компании.