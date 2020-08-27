Как в "Безумном Максе": инциденту предшествовал целый ряд ссор на дороге

Американский журнал The Drive провел собственное расследование недавнего инцидента в Сирии, когда во время тарана американского броневика российским "Тайфуном-К", пострадали несколько военных ВС США. В итоге издание пришло к выводу, что россияне действовали опасно. Но необходимо признать, что большая часть истории осталась за кадром, и американцев взяли в "коробочку" не просто так.

На более полном видео, которое выложил в "Твиттер" пользователь Rob Lee, видно, как машины США блокируют российскую колонну. Как предполагают авторы The Drive, именно тогда MaxxPro с противоминной защитой MRAP и оказалась вовлечена в конфликт с русскими.

При этом, по мнению западных экспертов, особенную опасность представлял даже не бронеавтомобиль, а вертолет Ми-8АМТШ, который летал над машинами слишком низко. Подобные маневры над людьми в США считаются неприемлемыми. Именно по этой причине во время беспорядков в Америке полицейским запретили использовать вертолеты.

Это далеко не первое столкновение американских и российских патрулей. До этого интернет облетели кадры, когда M-ATV вытесняет "Тигр" на обочину где-то на северо-востоке Сирии. Конечно, у солдат остались некоторые счеты, и они стараются поквитаться друг с другом при случае. The Drive сравнил происходящее сейчас на дорогах в Сирии с серией фильмов "Безумный Макс", где герои жестко выясняли отношения на пустынных трассах.