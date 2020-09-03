Новый истребитель, в отличие от "Преступника", должен стать принципиально другим

Россия пытается разработать истребитель шестого поколения в крайне непростое для себя время, вдобавок преодолевая сложности в производстве Су-57.

Таким образом американский журнал The National Interest прокомментировал недавнее заявление главы авиационного кластера "Ростеха" Анатолия Сердюкова о том, что истребитель шестого поколения, возможно, будет создаваться обоими ОКБ – "Сухой" и "МиГ". Такого, к слову, в истории советской и российской боевой авиации еще не было.

По мнению издания, не понятно, как Су-57 будет конкурировать с F-35, который давно выпускается серийно и обладает самым современным оборудованием для обнаружения и уничтожения любых целей.

По мнению военных экспертов, несмотря на то что F-35 проигрывает Су-57 в скорости, а может, и в маневренности, он обнаружит истребитель "Сухого" намного раньше и первым выпустит ракету.

Ушли в прошлое времена "рыцарских поединков" в небе, и сейчас поражение выглядит так: неожиданно пилоту поступает сигнал, что приближается ракета, от которой будет очень трудно увернуться.

Как пишет NI, вместо того, чтобы идти ва-банк с Су-57, Москва могла бы обратить внимание на истребитель шестого поколения. В нем можно применить и технологии искусственного интеллекта и использовать ридиофотонный радар. Однако, когда будет готов прототип такого самолета, не понятно. Вероятно, после 2030 года, а до этого России просто жизненно необходимо наладить серийное производство Су-57, иначе она рискует навсегда отстать от США и Китая.