Курс рубля
- Доллар пошел вверх после новостей о "Новичке" из Германии
- Что будет с долларом: эксперт дал прогноз
- Курс доллара снизился до 73 рублей
Польша и Румыния в ближайшие годы намерены избавиться от советских военных вертолетов и закупить американские. Как пишет Defense News, страны собираются потратить миллиарды долларов на закупку новой техники.
Ранее уже сообщалось о предстоящей закупкой поляками 32 истребителей F-35, но теперь стало ясно, что в Варшаве хотят заменить Ми-8, Ми-17, а также свои PZL W-3T "Сокол", разработанные в конце 70-х годов.
Польша находится "на острие" НАТО, и в случае начала войны с Россией должна первой встретить русских. Однако как заявил генерал ВС Польши в отставке Мирослав Ружаньски, для страны будет недостаточно покупать готовую технику у США. Необходимо также развивать собственное производство, как это делает Турция и Южная Корея: обе страны собирают самолеты совместно с американскими компаниями.
На данный момент Польша планирует произвести для армии 32 вертолета Perkoz, что переводится с польского как поганка. А в рамках программы Kruk ("Ворон") Варшава закупит у США боевые вертолеты "Апач", и это довольно тревожные новости для России. "Апачи" могут быть вооружены современными американскими ракетами и средствами РЭБ.
Кроме того, речь шла и о закупке S-70i Black Hawk "Сикорски" и AW101 марки "Леонардо". Все это очень серьезная техника, и если поляки примут эти машины на вооружение, это будет существенное усиление армии Варшавы.
Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены
Ранее президент РБ Александр Лукашенко заявил, что у него есть доказательства того, что отравление Навального - фальсификация