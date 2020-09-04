Польша и Румыния избавляются от советских вертолетов

Польша и Румыния избавляются от советских вертолетов
Фото: Jakob Ratz/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Бывшие страны Варшавского договора активно покупают американское

Польша и Румыния в ближайшие годы намерены избавиться от советских военных вертолетов и закупить американские. Как пишет Defense News, страны собираются потратить миллиарды долларов на закупку новой техники.

Ранее уже сообщалось о предстоящей закупкой поляками 32 истребителей F-35, но теперь стало ясно, что в Варшаве хотят заменить Ми-8, Ми-17, а также свои PZL W-3T "Сокол", разработанные в конце 70-х годов.

Польша находится "на острие" НАТО, и в случае начала войны с Россией должна первой встретить русских. Однако как заявил генерал ВС Польши в отставке Мирослав Ружаньски, для страны будет недостаточно покупать готовую технику у США. Необходимо также развивать собственное производство, как это делает Турция и Южная Корея: обе страны собирают самолеты совместно с американскими компаниями.

На данный момент Польша планирует произвести для армии 32 вертолета Perkoz, что переводится с польского как поганка. А в рамках программы Kruk ("Ворон") Варшава закупит у США боевые вертолеты "Апач", и это довольно тревожные новости для России. "Апачи" могут быть вооружены современными американскими ракетами и средствами РЭБ.

Кроме того, речь шла и о закупке S-70i Black Hawk "Сикорски" и AW101 марки "Леонардо". Все это очень серьезная техника, и если поляки примут эти машины на вооружение, это будет существенное усиление армии Варшавы.

Александр ИЛЬИН

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