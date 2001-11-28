Мужчине грозит штраф

Великий Новгород потрясло страшное ДТП. 69-летний водитель на полной скорости проехал по дороге, которую переходила утка с утятами, четверо птенцов погибло. На мужчину составили протокол, рассказали в региональном ГИБДД.

Как говорится в сообщении ведомства в "Вконтакте", россиянину предстоит заплатить государству штраф за наезд на птиц. По словам водителя, он не заметил уток и признает свою вину.

Как писали очевидцы происшествия в соцсети, мужчина сделал это целенаправленно. Две машины перед ним пропустили утку с утятами.