Вся страна пользуется низкооктановым топливом, считает специалист

Владелец машины может не беспокоиться, если совершил ошибку в выборе бензина и заправил бак топливом не того октанового числа. Ничего опасного не произойдет: автомобиль может тронуться с места, сообщил автоэксперт Сергей Асланян.

Он добавил, что некоторые автомобили специально адаптируются под АИ-92. Проблемы могут быть при турбодвигателе – не все из них хорошо реагируют на низкооктановое топливо. Расход будет увеличен. К примеру, на своем родном АИ-95 автомобиль может проехать 600 километров, а на АИ-92 – на сотню меньше.

Совсем другое дело – залить в бензиновый двигатель дизельное топливо. Владелец транспорта рискует остаться с корытом на колесах, которое больше никогда не тронется с места. Если же страшное произошло и бензин уже в баке, двигатель нужно промыть.

Асланян добавил, что немного АИ-98 не доставит помех автомобилю, который предназначен для АИ-100. Но стоит помнить: каждый транспорт индивидуален и может по-своему отреагировать на другой бензин, сообщает "Слово и Дело".

"Тем не менее, мы всей страной на этом ездим. Конечно, это не значит, что машинам от этого лучше и живут они дольше", - резюмировал эксперт.

Ранее "Утро.ру" писало, что новые изменения ожидают российских водителей уже осенью 2020 года. Речь идет о пересмотре тарифов на ОСАГО, проездов по платным трассам и наделении автоинспекторов полномочиями по проверке техсостояния дорожного транспорта.