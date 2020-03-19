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Коронавирус подозревают у 22 тысяч россиян

продолжениеУмершая в больнице пожилая пациентка имела ряд хронических заболеваний
Медики держат под наблюдением жителей нашей страны

Коронавирусом нового типа могли заразиться 22 тысячи 178 человек в России. Об этом сообщил Роспотребнадзор.

Все жители страны с подозрением на инфекцию находятся под медицинским контролем, говорится в сообщении ведомства. Кроме того, за последнее время число тех, кто мог заразиться, уменьшилось в три раза.

По последним данным, в России зафиксировали 147 случаев заболевания, напоминает URA.RU. Причем за последние сутки вирус подхватили 33 человека.

Чтобы остановить распространение инфекции, россиянам могут запретить выходить из дома при малейших признаках ОРВИ.

Карина СИРАЗОВА

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