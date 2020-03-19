Коронавирус подозревают у 22 тысяч россиян
Медики держат под наблюдением жителей нашей страны
Коронавирусом нового типа могли заразиться 22 тысячи 178 человек в России. Об этом сообщил Роспотребнадзор.
Все жители страны с подозрением на инфекцию находятся под медицинским контролем, говорится в сообщении ведомства. Кроме того, за последнее время число тех, кто мог заразиться, уменьшилось в три раза.
По последним данным, в России зафиксировали 147 случаев заболевания, напоминает URA.RU. Причем за последние сутки вирус подхватили 33 человека.
Чтобы остановить распространение инфекции, россиянам могут запретить выходить из дома при малейших признаках ОРВИ.
новости партнеров
Загрузка...
Гороскоп на 25 марта: все тайное станет явным
Подробный и правдивый астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 25 марта
Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
Пожилых жителей РФ ожидает несколько приятных сюрпризов
Новости партнеров
Самое читаемое
Загрузка...
Фоторепортаж
12041 новости
Коронавирус в мире
- Эпидемия в Испании пошла на спад
- Хантавирус: в Китае нашли новую смертельную инфекцию
- Выявлен скрытый симптом коронавируса
- Крах для Зеленского: коронавирус вскроет все проблемы Украины
634 новости
Здоровье
- Продлят молодость: простые упражнения после 50 лет на каждый день
- Бабушка подсказала: супернапиток защитит от инфекций и очистит кровь
- Мужская диета: как повысить тестостерон в домашних условиях
2562 новости
Выбор читателей
- Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки
- Певица намекнула на уход из "ВИА Гры" после слухов о романе с Меладзе
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
- Каменских в обтягивающем комбинезоне сделала громкое признание
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- В Белоруссии игнорируют "Бессмертный полк"
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Рак и алкоголизм: как страдали звезды "Убойной силы"
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Собчак решила "воскресить" Началову
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик