Умершая в больнице пожилая пациентка имела ряд хронических заболеваний
Пожилая пациентка умерла от коронавируса в России. Об этом сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Женщина лежала в московской больнице, кроме COVID-19 страдала еще от ряда хронических заболеваний: сахарного диабета, атеросклероза и гипертонической болезни сердца. Причиной смерти 79-летней пациентки стал оторвавшийся тромб, сообщается на сайте штаба.
"Причиной смерти стала массивная двусторонняя тромбоэмболия легочной артерии. Несмотря на то что пациентка была госпитализирована с начинающимися признаками пневмонии, и у нее при жизни подтвердился положительный результат анализа на коронавирусную инфекцию, причиной смерти стала не пневмония, а оторвавшийся тромб. На момент смерти изменений в легких не было", – рассказал главный патологоанатом Москвы, доктор медицинских наук, профессор Олег Зайратьянц.
На коронавирус проверили всех родственников погибшей. Однако симптомов болезни у них не обнаружили. Соболезнования семье выразил мэр Москвы Сергей Собянин в "Твиттер".
Женщину госпитализировали 13 марта и спустя несколько дней перевели в инфекционную больницу №2. Там она сдала тест на коронавирус, который оказался положительным. Пациентка лежала в изолированном боксе.
По последним данным, коронавирус диагностировали у 147 россиян, причем 33 из них заразились за последние сутки. Кроме того, более 22 тысяч человек находятся под постоянным контролем врачей.
Гороскоп на 25 марта: все тайное станет явным
Подробный и правдивый астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 25 марта
Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
Пожилых жителей РФ ожидает несколько приятных сюрпризов
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Эпидемия в Испании пошла на спад
- Хантавирус: в Китае нашли новую смертельную инфекцию
- Выявлен скрытый симптом коронавируса
- Крах для Зеленского: коронавирус вскроет все проблемы Украины
Здоровье
- Продлят молодость: простые упражнения после 50 лет на каждый день
- Бабушка подсказала: супернапиток защитит от инфекций и очистит кровь
- Мужская диета: как повысить тестостерон в домашних условиях
Выбор читателей
- Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки
- Певица намекнула на уход из "ВИА Гры" после слухов о романе с Меладзе
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
- Каменских в обтягивающем комбинезоне сделала громкое признание
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- В Белоруссии игнорируют "Бессмертный полк"
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Рак и алкоголизм: как страдали звезды "Убойной силы"
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Собчак решила "воскресить" Началову
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик