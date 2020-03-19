Комендантский час: запертых в квартирах итальянцев выпускают лишь по особой причине
Италия закрылась на карантин из-за коронавируса. Страна стала второй в мире по числу заразившихся. Местные жители сидят дома и выходят на улицу лишь по уважительной причине.
Из дома можно отлучиться лишь за продуктами или на работу. Причем в магазин ходит, в основном, молодежь, чтобы не подвергать пожилых людей опасности, рассказал проживающий в Неаполе член Союза журналистов России Иван Марино радиостанции "Говорит Москва".
По его словам, карантинные меры в городе соблюдаются, улицы практически пусты. Многие заводы, рестораны и другие общественные места закрылись, но магазины и аптеки работают. Марино отметил, что дефицита продуктов в городе нет, а власти пообещали выплатить компенсацию всем, кто из-за коронавируса остался без работы.
Италия стала эпицентром COVID-19 в Европе. По последним данным, от инфекции в стране умерли почти три тысячи человек и более 35 тысяч заразились.
Ранее сообщалось, что всем оставшимся в Италии россиянам можно выходить на улицу лишь со специальным документом, который необходимо предъявлять сотрудникам полиции.
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