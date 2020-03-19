Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Купол из целлофана: как спасаются от коронавируса на Украине

Купол из целлофана: как спасаются от коронавируса на Украине
Фото:Сергей Бобылев/ТАСС
продолжениеЗаразятся все: микробиолог озвучил страшную правду об эпидемии
Житель Львова пришел за продуктами в необычном костюме

Украина, следуя примеру других стран, объявила карантин. В городах закрыты практически все учреждения, кроме аптек и магазинов. Многие соблюдают меры предосторожности и выходят из дома лишь в случае крайней необходимости. Один из жителей Львова решил бороться с вирусом необычным способом – он пришел в магазин в куполе, собственноручно сделанном из целлофана.

Видео с ним опубликовала на своей странице в "Фейсбук" очевидица происходящего. Мужчина шел по супермаркету с тележкой. Прозрачный материал, полностью закрывал его тело. Таким образом, предположила снявшая ролик женщина, он пытается избежать заражения.

В комментариях к такому необычному способу отнеслись с юмором: "Наши украинцы – изобретатели!", "Ну это ж надо до такого додуматься", "Он скорее задохнется, чем заразится коронавирусом", "Молодец! Креативно", "У него даже антенна есть на голове", "Надо выходить из положения, масок нет".

Напомним, во Львове с подозрением на смертоносную инфекцию в больнице лежат 26 пациентов, сообщает УНИАН. По последним данным, на Украине зарегистрировали всего 7 случаев заражения коронавирусом. Также одна жительница Житомирской области умерла.

В четверг, 19 марта, о первой смерти от пандемии стало известно и в России. Скончалась 79-летняя жительница Москвы.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
А на башке кастрюлька
1
новости партнеров
Загрузка...

Гороскоп на 25 марта: все тайное станет явным

Подробный и правдивый астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 25 марта

Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году

Пожилых жителей РФ ожидает несколько приятных сюрпризов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей