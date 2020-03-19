Житель Львова пришел за продуктами в необычном костюме

Украина, следуя примеру других стран, объявила карантин. В городах закрыты практически все учреждения, кроме аптек и магазинов. Многие соблюдают меры предосторожности и выходят из дома лишь в случае крайней необходимости. Один из жителей Львова решил бороться с вирусом необычным способом – он пришел в магазин в куполе, собственноручно сделанном из целлофана.

Видео с ним опубликовала на своей странице в "Фейсбук" очевидица происходящего. Мужчина шел по супермаркету с тележкой. Прозрачный материал, полностью закрывал его тело. Таким образом, предположила снявшая ролик женщина, он пытается избежать заражения.

В комментариях к такому необычному способу отнеслись с юмором: "Наши украинцы – изобретатели!", "Ну это ж надо до такого додуматься", "Он скорее задохнется, чем заразится коронавирусом", "Молодец! Креативно", "У него даже антенна есть на голове", "Надо выходить из положения, масок нет".

Напомним, во Львове с подозрением на смертоносную инфекцию в больнице лежат 26 пациентов, сообщает УНИАН. По последним данным, на Украине зарегистрировали всего 7 случаев заражения коронавирусом. Также одна жительница Житомирской области умерла.

В четверг, 19 марта, о первой смерти от пандемии стало известно и в России. Скончалась 79-летняя жительница Москвы.