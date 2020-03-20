Неизвестные инфекции окажутся более опасными

Вспышка китайской болезни – не первая пандемия за последние годы и относительно безопасная. Человечеству грозят более страшные вирусы, предупредил военный врач.

Сейчас мы столкнулись с "тренировочной пандемией", подобно вспышке свиного гриппа, рассказал специалист. Человечество захватывает новые ареалы, где обитают неизученные бактерии. Именно поэтому населению Земли грозят и неизвестные болезни, поделился подполковник медицинской службы запаса Алексей Водовозов с РИА "Новости".

Несмотря на то что смертность от коронавируса выше, чем от гриппа, он все равно относительно слаб, так как большинство зараженных успешно выздоравливает, пояснил эксперт. К вирусам с более высокими показателями летальных исходов человечество пока не готово, отметил специалист. В природе до сих пор есть инфекции, сравнимые с чумой. "Если они придут, то мы ничего толкового с ними сотворить не сможем", – заключил врач.

Ранее россиян предупредили о надвигающейся вспышке свиного гриппа, которая уже захватила США.