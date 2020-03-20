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Германия догонит Италию по числу жертв коронавируса

продолжениеВсеобщий коллапс: как мир борется с коронавирусом
Власти готовятся к масштабной вспышке инфекции в стране

Германия может повторить судьбу Италии в ситуации с распространением коронавируса. Такое предположение сделал главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Сейчас Италия занимает второе место в мире по количеству зараженных, а смертность в стране превысила китайские показатели. По словам Проценко, такая же ситуация может быть и в Германии уже через две недели.

Немецкое правительство заказало около 10 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких, рассказал врач в интервью RT. По его словам, власти не стали бы делать такие инвестиции просто так.

Сейчас в Германии зафиксировали почти 14 тыс. случаев заражения коронавирусом. Ранее Ангела Меркель сравнила ситуацию в стране с послевоенным временем.

Карина СИРАЗОВА

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