Дефицитные антисептики и маски можно сделать самостоятельно

Пока российские ученые только тестируют вакцину от китайской инфекции, избежать заражения поможет самоизоляция, не устают напоминать эксперты. Однако тем, кому все же приходится выходить на улицу, необходимо соблюдать ряд правил, чтобы не подвергать себя опасности.



Самым эффективным методом борьбы с распространением коронавируса специалисты назвали тщательное мытье рук и использование антисептиков. Но из-за повышенного спроса маски и средства дезинфекции пропали с полок многих аптек и магазинов. Однако средства защиты от инфекции можно сделать и в домашних условиях.

Так, существует несколько способов приготовления бюджетного антисептика. Один из рецептов содержит всего три ингредиента: спирт, глицерин и эфирные масла. Также санитайзер можно создать и на основе перекиси водорода.

Дефицитные маски легко шьются дома. Для этого средства защиты понадобятся лишь простые марля и вата, которые можно купить в аптеке.

Кроме того, специалисты напомнили: нужно дезинфицировать не только руки, но и поверхности. Особенно это касается мобильных телефонов. После возвращения с улицы лучше мыть нос с мылом – этот советский метод оказался эффективным и в борьбе с китайским вирусом, рассказала врач-терапевт Лариса Алексеева "Вечерней Москве".

Несмотря на это, лучший способ защититься от коронавируса – остаться в период пандемии дома. Мэр города Сергей Собянин призвал всех ограничить выход на улицу, особенно пожилым людям и тем, кто страдает хроническими болезнями.