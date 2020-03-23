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Украина избавится от пенсионеров с помощью коронавируса

Украина избавится от пенсионеров с помощью коронавируса
Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
продолжениеКрымский мост лишил Украину доходов
При закупке медикаментов в Незалежной не рассчитывают на стариков

Власти Украины не собираются спасать от коронавируса пожилых граждан страны. Это стало понятно из заявления главы Минздрава Незалежной Ильи Емца.

По его словам, Киеву требуется закупить не так много оборудования и медикаментов для борьбы с эпидемией, поскольку это нужно только для трудоспособного населения и подрастающего поколения.

"Когда финансисты начинают рассчитывать (закупки - прим. ред.) на тех людей, которые еще у нас живы, я все время говорю: подсчитайте, сколько нам надо выделить финансов на живых людей, а не на трупы", – рассказал Емец в интервью "112". 

Министр здравоохранения Незалежной и раньше говорил, что все пожилые украинцы вымрут из-за COVID-19. В частности, на прошлой неделе он высказал такое мнение парламентариям Верховной рады. И добавил, что время, когда можно было исправить ситуацию, Киев уже упустил.

По официальным данным, на Украине к утру 23 марта зарегистрировано 73 случая заболевания коронавирусом. Три пациента скончались, один выздоровел. 

Ранее глава МВД Незалежной Армен Аваков предупредил, что в стране через месяц начнется голод, поскольку у граждан нет сбережений, на которые можно прожить во время вынужденной безработицы из-за карантина.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Виктор
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Александр
Васюра, Мелешко? Это про них?
Ну да, бабий яр, хатынь, ну и намек на местных троллей
Александр
Ответить
Виктор
Интересно, а 118 украинский батальон уже восстановили? Хатынь заново замутят?
Васюра, Мелешко? Это про них?
Виктор
Ответить
Интересно, а 118 украинский батальон уже восстановили? Хатынь заново замутят?
Буревестник
Ответить
Повсеместное восхваление бандеровцев, наименование в их честь улиц и возведение памятников просто так не проходит. Вот вам результат.
Виктор
Ответить
Потомки гебельсов и гитлера. правильно, лучше сгоните куда нить всех стариков и сожгите.
Александр
Ответить
Гость
А в расеи пенсионеры просто зашибись как живут и не болеют! Нужно о своих людях думать, а не что там у хохлов.
На вскидку: размер пенсий не менее МРОТ, ежегодная индексация пенсий не менее уровня инфляции, бесплатный проезд и лекарства в рамках муниципальной поддержки, скидки в крупных супермаркетах. Это в России, а в укропии я вижу только <цензура> избавиться от них за счет эпидемии
Гость
Ответить
А в расеи пенсионеры просто зашибись как живут и не болеют! Нужно о своих людях думать, а не что там у хохлов.
Гость
Ответить
Василий
очередной пиздеж Вовы <цензура> !!!
Ну конечно... ))) что же тут еще сказать то можно...
Когда нечего сказать, то хоть так ))) Смешной такой ...
А че нет коментариев той ахинеи, которую ваши же министры несут ?
Гость
Ответить
Гость
Укроине не везет с укроинцями)
Всем не везёт с усраинцами.
Гость
Ответить
Виктор
Не везет Украине с министрами, ну совсем никак.
Укроине не везет с укроинцями)
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