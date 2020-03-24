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В США соврали о лечении COVID-19 в России: последние новости о коронавирусе на 24 марта

В США соврали о лечении COVID-19 в России: последние новости о коронавирусе на 24 марта
Фото: Абрамов Андрей/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжение"Подлость на уровне политики": Польша не пустила российские самолеты в Италию
Российский посол призвал прекратить дезинформацию

Последние новости о коронавирусе в России на вторник, 24 марта 2020 г., в подборке "Утра".  

За прошедший день в России было установлен 71 новый случай заболевания китайским коронавирусом, число инфицированных достигло 438 человек. 

Посол России в США Анатолий Антонов ответил на заявление руководителя американской правозащитной организации Human Rights Watch Кеннета Рота о том, что в России "не хватает лекарств обычным гражданам". Он попросил главу HRW прекратить распространение ложных данных. 

Кеннет Рот написал в "Твиттер", что правительство РФ не останавливает богатых граждан от скупки аппаратов искусственной вентиляции легких. По его уверениям, их может не хватить "обычным людям". Пользователи под обращением лидера правозащитной организации обратили внимание на то, что американские миллионеры практикуют подобные действия. 

На официальной странице посольства России в США в "Фейсбук" Анатолий Антонов призвал остановить дезинформацию о работе российской медицинской системе в борьбе с пандемией. Дипломат подчеркнул, что РФ гораздо эффективнее справляется с коронавирусом, чем большинство стран, которых HRW предпочитает не критиковать. 

В Великобритании объявлен карантин по всей стране. Премьер-министр Борис Джонсон заявил о закрытии всех общественных и культурных площадок, работу продолжат магазины с товарами первой необходимости и аптеки. Гражданам запрещено покидать свои дома без уважительной причины. Англичане могут общаться только членами семьи, живущими вместе, передает BBC News.

Во вторник, 24 марта, в Башкирии подтвердили три первых случая заражения вирусом COVID-19. Об этом на странице во "ВКонтакте" сообщил глава республики Радий Хабиров. По его словам, двое были за границей, один уфимец вернулся с работы в Москве.

В России умерла вторая больная коронавирусом. Сообщается, что 69-летняя женщина скончалась из-за осложнений, вызванных инфекцией. 

Алина ПОПЛАВСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Вайс
США это та страна, которая заменила Гитлеровскую Германию , САТАНИНСКУЮ страну. Поэтому к США надо относится как к глобальной САТАНЕ! И всё встаёт на свое место. ТО что делали с пленными в Равенсбрюке США проделывают со всем миром, вот и всё.
У тебя, дурень , с стране какашка. А ты все про Америку. Завидуешь сильно ?
Гость
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Гость
Знаю не по наслышке в Рязани не только аппаратов ИВЛ не хватает их просто нет.На целую больницу 1-2 аппарата. НЕт даже масок для мед персонала. Предлагают шить самим. Ка кто так
А если верить зомбоящику (1-й канал) то в РФ 400 тыс. аппаратов ИВЛ т.е. каждое 2-е место в больнице его имеет.
Вайс
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Гость
Знаю не по наслышке в Рязани не только аппаратов ИВЛ не хватает их просто нет.На целую больницу 1-2 аппарата. НЕт даже масок для мед персонала. Предлагают шить самим. Ка кто так
Спекулируют явно, гешефт, масок столько что всю Рязань можно завалить.
Гость
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Виктор
Первый транш с Китая 25,5млн масок, начали раздавать регионам Калуга уже получила. Траншей будет еще 2. Говорю про Урал, в частности про ЕКБ, сестра врач-инфикционист, маски меняют каждые 2 часа, проблем нет.
Видимо не всем так везёт. Жена медсестра перинатальный центр.
Вайс
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США это та страна, которая заменила Гитлеровскую Германию , САТАНИНСКУЮ страну. Поэтому к США надо относится как к глобальной САТАНЕ! И всё встаёт на свое место. ТО что делали с пленными в Равенсбрюке США проделывают со всем миром, вот и всё.
Масяня
Ответить
..." У кого что болит, тот про это говорит"...
Виктор
Ответить
Гость
Знаю не по наслышке в Рязани не только аппаратов ИВЛ не хватает их просто нет.На целую больницу 1-2 аппарата. НЕт даже масок для мед персонала. Предлагают шить самим. Ка кто так
Первый транш с Китая 25,5млн масок, начали раздавать регионам Калуга уже получила. Траншей будет еще 2. Говорю про Урал, в частности про ЕКБ, сестра врач-инфикционист, маски меняют каждые 2 часа, проблем нет.
Гость
Ответить
Знаю не по наслышке в Рязани не только аппаратов ИВЛ не хватает их просто нет.На целую больницу 1-2 аппарата. НЕт даже масок для мед персонала. Предлагают шить самим. Ка кто так
Александр
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ждем васю/дитриха и их "угарными" комментами
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