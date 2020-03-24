В США соврали о лечении COVID-19 в России: последние новости о коронавирусе на 24 марта
Последние новости о коронавирусе в России на вторник, 24 марта 2020 г., в подборке "Утра".
За прошедший день в России было установлен 71 новый случай заболевания китайским коронавирусом, число инфицированных достигло 438 человек.
Посол России в США Анатолий Антонов ответил на заявление руководителя американской правозащитной организации Human Rights Watch Кеннета Рота о том, что в России "не хватает лекарств обычным гражданам". Он попросил главу HRW прекратить распространение ложных данных.
Кеннет Рот написал в "Твиттер", что правительство РФ не останавливает богатых граждан от скупки аппаратов искусственной вентиляции легких. По его уверениям, их может не хватить "обычным людям". Пользователи под обращением лидера правозащитной организации обратили внимание на то, что американские миллионеры практикуют подобные действия.
На официальной странице посольства России в США в "Фейсбук" Анатолий Антонов призвал остановить дезинформацию о работе российской медицинской системе в борьбе с пандемией. Дипломат подчеркнул, что РФ гораздо эффективнее справляется с коронавирусом, чем большинство стран, которых HRW предпочитает не критиковать.
В Великобритании объявлен карантин по всей стране. Премьер-министр Борис Джонсон заявил о закрытии всех общественных и культурных площадок, работу продолжат магазины с товарами первой необходимости и аптеки. Гражданам запрещено покидать свои дома без уважительной причины. Англичане могут общаться только членами семьи, живущими вместе, передает BBC News.
Во вторник, 24 марта, в Башкирии подтвердили три первых случая заражения вирусом COVID-19. Об этом на странице во "ВКонтакте" сообщил глава республики Радий Хабиров. По его словам, двое были за границей, один уфимец вернулся с работы в Москве.
В России умерла вторая больная коронавирусом. Сообщается, что 69-летняя женщина скончалась из-за осложнений, вызванных инфекцией.
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