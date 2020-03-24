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Эпидемия коронавируса станет началом третьей мировой войны

Эпидемия коронавируса станет началом третьей мировой войны
Фото:Felix Kästle/dpa /www.globallookpress.com
продолжениеБеременность в период пандемии оказалась опасной
Бактериологическое оружие оказалось эффективнее пушек и танков

Эпидемия COVID-19 – это кодовое название третьей мировой войны. Об этом заявил грузинский писатель Тамаз Чеишвили. По его мнению, кому-то очень не понравились экономические успехи Пекина, и на Китай направили новое оружие - бактериологическое.

"За две недели взорвался китайский экономический рай", – цитирует литератора "Регнум".

Страна с населением в полтора миллиарда человек, конечно, не вымерла от вируса, но ее предприятия, где производилось все – от космических ракет до средств гигиены, – пришлось останавливать. Впрочем, Чеишвили не исключает, что китайцы сами придумали такой ход, чтобы обрушить глобальную экономику и одним махом избавиться от конкурентов. В этом случае они оказались умнее остальных.

Ранее стало известно, что коронавирус COVID-19 могли создать искусственно - соответствующие разработки велись в США и лаборатории в китайском Ухане. При этом в ООН опасаются, что от заболевания погибнут миллионы людей, населяющих преимущественно бедные страны.

Николай ВИКТОРОВ

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Зебр Антилопович Жирафов
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Странные войны 21 века. Никто не стреляет, а люди гибнут. Кто враг и в кого стрелять в ответ - неизвестно. Похоже на фильм ужасов.
Николай Комиссаров
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То, что коронавирус не дело рук природы никто не сомневается. Надо найти организаторов и публично повесить. Иначе этим не закончится.
я
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На земле всегда и во все времена бушевали эпидемии различных заболеваний.
Только чума, холера и оспа в общей сложности унесли жизни более миллиарда человек за последние пару тысяч лет.
Иушуа
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США- это САТАНА ПЛАНЕТЫ Земля!
Мотя
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Года мировой общественности уже наконец то дойдет что америка это самый главный враг человечества?!
Все закончится когда штаб квартира оон рухнет! Там сидит все зло!
Геннадий Чебурашкин
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Это всего лишь тренировка биологической войны, которую планируют развязать США!
Слабые и сильные стороны непокорных стран учитываются в Пентагоне для корректировки тактики ведения войны.
Сотни американских биолабораторий без дела не сидят!
Пока существуют англосаксы, мира и спокойствия на земле не будет!
Эта полосатая чума в очередной раз ставит человечество на грань выживания!
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