Россиян за границей унижают из-за страха перед COVID-19
Индийцы всячески унижают туристов со светлым цветом кожи из-за страха перед распространением пандемии коронавируса. О своей эпопее на индийских просторах рассказала застрявшая в этой стране после закрытия границ журналистка из Екатеринбурга Полина Мудрова.
В своем "Фейсбук" она сообщила, что сейчас находится в 120 км от Дели, во Вриндаване. По ее словам, местное население и полицейские начали измываться над европейцами, которые не успели покинуть Индию. Лично ее выгнали на улицу в 23:00 и только благодаря огласке в соцсетях она смогла переночевать под крышей дома. Однако все стремительно меняется, и в "любой момент" могут заявиться сотрудники полиция и выгнать ее, написала россиянка.
Туристка рассказала, что в среду, 25 марта, будет организован вылет самолета "Аэрофлота" из Дели в Москву. Но первыми на него попадут те россияне, у которых на руках билеты до 31 марта, потом на другие даты, а уж затем очередь дойдет до тех, у кого билеты других авиакомпаний. Мудрова как раз из последних.
Она решила не испытывать судьбу и не ехать в Дели, поскольку, если не удастся сесть на борт, может очутиться на улице, ведь таксисты не повезут ее обратно.
Журналистка отметила, что агрессия местных жителей лишь нарастает. "Есть случаи нападения и применения насилия в отношении белых, иногда трудно приобрести продукты", – сообщила Мудрова.
Также девушка уверяет, что в Индии в настоящий момент находятся около 10 тысяч наших граждан, многие из которых обращаются в консульства и просят эвакуировать их домой.
Напугана и другая наша соотечественница – Полина Семенова, пожаловавшаяся RT на то, что индийцы нападают на туристов, отказываются их обслуживать и требуют, чтобы они уехали из страны.
"Мы приехали из Гоа на поезде, а потом на автобусе в Манали. Там нам измерили температуру, а потом выкинули из автобуса. Местные кричат нам вслед: "Корона! Корона!" – передала реакцию местного населения девушка.
В посольстве россиянам выдали бумагу о разрешении нахождения на территории Индии. Сами туристы живут в палатках, куда адекватные индусы приносят им еду. При этом полиция гонит приезжих из кемпинга.
Позже сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в ведомстве знают о ситуации в Индии и считают ее очень сложной. По ее данным, сегодня и завтра туда отправятся два самолета для того, чтобы эвакуировать наших граждан на родину, пишет ТАСС.
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