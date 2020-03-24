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Россиян за границей унижают из-за страха перед COVID-19

Россиян за границей унижают из-за страха перед COVID-19
Фото: EPA
продолжениеЗащита от коронавируса: как правильно чистить зубы
Гражданка РФ рассказала о вопиющих фактах притеснения белых в Индии

Индийцы всячески унижают туристов со светлым цветом кожи из-за страха перед распространением пандемии коронавируса. О своей эпопее на индийских просторах рассказала застрявшая в этой стране после закрытия границ журналистка из Екатеринбурга Полина Мудрова.

В своем "Фейсбук" она сообщила, что сейчас находится в 120 км от Дели, во Вриндаване. По ее словам, местное население и полицейские начали измываться над европейцами, которые не успели покинуть Индию. Лично ее выгнали на улицу в 23:00 и только благодаря огласке в соцсетях она смогла переночевать под крышей дома. Однако все стремительно меняется, и в "любой момент" могут заявиться сотрудники полиция и выгнать ее, написала россиянка.

Туристка рассказала, что в среду, 25 марта, будет организован вылет самолета "Аэрофлота" из Дели в Москву. Но первыми на него попадут те россияне, у которых на руках билеты до 31 марта, потом на другие даты, а уж затем очередь дойдет до тех, у кого билеты других авиакомпаний. Мудрова как раз из последних.

Она решила не испытывать судьбу и не ехать в Дели, поскольку, если не удастся сесть на борт, может очутиться на улице, ведь таксисты не повезут ее обратно.

Журналистка отметила, что агрессия местных жителей лишь нарастает. "Есть случаи нападения и применения насилия в отношении белых, иногда трудно приобрести продукты", – сообщила Мудрова.

Также девушка уверяет, что в Индии в настоящий момент находятся около 10 тысяч наших граждан, многие из которых обращаются в консульства и просят эвакуировать их домой.

Напугана и другая наша соотечественница – Полина Семенова, пожаловавшаяся RT на то, что индийцы нападают на туристов, отказываются их обслуживать и требуют, чтобы они уехали из страны.

"Мы приехали из Гоа на поезде, а потом на автобусе в Манали. Там нам измерили температуру, а потом выкинули из автобуса. Местные кричат нам вслед: "Корона! Корона!" – передала реакцию местного населения девушка.

В посольстве россиянам выдали бумагу о разрешении нахождения на территории Индии. Сами туристы живут в палатках, куда адекватные индусы приносят им еду. При этом полиция гонит приезжих из кемпинга.

Позже сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в ведомстве знают о ситуации в Индии и считают ее очень сложной. По ее данным, сегодня и завтра туда отправятся два самолета для того, чтобы эвакуировать наших граждан на родину, пишет ТАСС.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Буревестник
Ответить
Это видимо из-за страха быть зараженными от белых.
Гость
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rhareaheatrh
Пилат
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Василий
москалей ненавидят во всем мире !!!
Хохол по Тарасу Шевченко, он знал их на все 100%.
Пилат
Ответить
Василий
москалей ненавидят во всем мире !!!
Вася из Терноволя, Василь с КУевской поддороджной.
Пилат
Ответить
Киев
Президент Путин собрался организовать поезд чтобы вывезти хохлов из России в свиностан. Их лучше не вывозить, а гнать пинками и камнями до границы, и при этом чтобы хохлы громко орали Слава России ! Кто из хохлов квакнет на мове, тех в карантин к морю Лаптевых на полгода от коронавируса и фашистской чумы.
БРАВА! Это то что нужно Хохляндии и в Куесвтан их в Куевстан!
Пилат
Ответить
Охотник за головами
вот они какие песенки поют руси руси пхай пхай, а потом на улицу выгоняют.
вот они какие песенки поют руси руси пхай пхай, а потом на улицу выгоняй!
Пилат
Ответить
Василий
москалей ненавидят во всем мире !!!
В Хохряндии Куевлей ненавидит вся Европа теперь.
Пилат
Ответить
Киев
Президент Путин собрался организовать поезд чтобы вывезти хохлов из России в свиностан. Их лучше не вывозить, а гнать пинками и камнями до границы, и при этом чтобы хохлы громко орали Слава России ! Кто из хохлов квакнет на мове, тех в карантин к морю Лаптевых на полгода от коронавируса и фашистской чумы.
В Куеве уже эпидемия. А свиностан это Хохряндия.
Пилат
Ответить
Допутешествовались!
Охотник за головами
Ответить
вот они какие песенки поют руси руси пхай пхай, а потом на улицу выгоняют.
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