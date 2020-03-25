В распространении эпидемии заподозрили Россию

Коронавирус, вызвавший пандемию, завезли в Китай из России. Все произошло еще осенью 2019 года. За несколько месяцев вирус мутировал и распространился по миру из КНР в уже очень опасной форме. Такую версию распространяют украинские СМИ.

В сентябре 2019 г. в Новосибирском научном центре вирусологии и биотехнологии взорвался газовый баллон, напоминает "Обозреватель". Сообщалось, что пострадал один человек и было выбито несколько стекол в здании. Однако на самом деле разрушения могли быть куда более сильные, утверждает издание. В том числе могло разрушиться и хранилище страшных вирусов типа Эболы и SARS.

Русские информацию засекретили, но рядом были китайцы – строили какое-то сельскохозяйственное сооружение. Потом они вернулись домой, оказавшись переносчиками заразы.

"Через два месяца в Китае вспыхнул очаг коронавируса, разлетевшегося по всей планете", – цитирует "Царьград" автора.

Ранее в интернете появились ссылки на статьи в научных журналах от 2015 – 2017 г.г., в которых рассказывалось об опытах американских и китайских ученых по модификации вирусов. Это дало основание предполагать, что COVID-19 имеет искусственное происхождение.