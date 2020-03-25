Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Коронавирус мог попасть в Китай из Сибири

Коронавирус мог попасть в Китай из Сибири
Фото: Sven Hoppe/dpa/www.globallookpress.com
продолжениеНа Украине скончался четвертый пациент с коронавирусом
В распространении эпидемии заподозрили Россию

Коронавирус, вызвавший пандемию, завезли в Китай из России. Все произошло еще осенью 2019 года. За несколько месяцев вирус мутировал и распространился по миру из КНР в уже очень опасной форме. Такую версию распространяют украинские СМИ.

В сентябре 2019 г. в Новосибирском научном центре вирусологии и биотехнологии взорвался газовый баллон, напоминает "Обозреватель". Сообщалось, что пострадал один человек и было выбито несколько стекол в здании. Однако на самом деле разрушения могли быть куда более сильные, утверждает издание. В том числе могло разрушиться и хранилище страшных вирусов типа Эболы и SARS.

Русские информацию засекретили, но рядом были китайцы – строили какое-то сельскохозяйственное сооружение. Потом они вернулись домой, оказавшись переносчиками заразы.

"Через два месяца в Китае вспыхнул очаг коронавируса, разлетевшегося по всей планете", – цитирует "Царьград" автора.

Ранее в интернете появились ссылки на статьи в научных журналах от 2015 – 2017 г.г., в которых рассказывалось об опытах американских и китайских ученых по модификации вирусов. Это дало основание предполагать, что COVID-19 имеет искусственное происхождение.

Фоторепортаж
Путина привезли в госпиталь для больных коронавирусом
Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Пилат
Ответить
Геннадий Чебурашкин
В России только 1 биолаборатория.
И причём тут русские?
Nature - британский журнал. И писалось в нём о американских вирусологах, которые синтезировали коронавирус.
См. британский Nature за ноябрь 2015.
Или религия не позволяет? :))))
Британский ? А не было в журнале статьи как ваше пу людей травит в Лондоне новичками ?
Геннадий Чебурашкин
Ответить
Пилат
В России работают 16 биолабораторий . Что бы отвести от них внимание , русские выдумали байку , что американцы создали вирус . Русские как подопытные мыши.
В России только 1 биолаборатория.
И причём тут русские?
Nature - британский журнал. И писалось в нём о американских вирусологах, которые синтезировали коронавирус.
См. британский Nature за ноябрь 2015.
Или религия не позволяет? :))))
Геннадий Чебурашкин
Ответить
На Украине активно работают 15 биолабораторий США.
Чтобы отвести от них внимание и была выдумана эта байка.
Хохлы, как подопытные мыши, полезны для науки и вирусологии.
Ведь во всём остальном мире опыты на людях запрещены.
Сергей Королев
Ответить
Василий
Вполне допускаю.что *отец*/ коронавируса родом из Московию...
Это неважно, главное что твой отец тебя зачал на кизяковой антивирусной куче! будь здоров, не болей дружище
Нулес
Ответить
Путин поручил проверить войска РФ на готовность к борьбе с коронавирусом
Анекдот.ру
Ответить
А ведь совсем недавно на анекдот.ру появился короткий текст: Странно что в пандемии коронавируса до сих пор не обвинили Россию :-) И вот!
Антибандерлог
Ответить
O , ja-ja , naturlich ! Ukraina uber alles ! Хероям слава унд зиг хайль
Ну и Ну
Ответить
Джеймс Бонд в Новосибирске, новая серия
М
Ответить
комментариии смешней чем сама новость,гггггггг
ппц
Ответить
Виктор
Я ждал раньше этот фейк от хохлов, че то они протормозили )))
Видать проплата только пришла!
1 2
новости партнеров
Загрузка...

Гороскоп на 25 марта: все тайное станет явным

Подробный и правдивый астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 25 марта

Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году

Пожилых жителей РФ ожидает несколько приятных сюрпризов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей